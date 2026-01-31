Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

La soluzione di compromesso trovata per evitare il congresso, è una sintesi democristianissima, con una guida a due che soddisfi Mezzetti e Muzzarelli

Dopo un estenuante tira e molla, il Pd modenese ha raggiunto una sintesi sul nuovo segretario provinciale. Il ruolo ricoperto da Marika Menozzi (leader ad interim dopo le dimissioni di Stefano Reggianini per lo scandalo Amo) va formalmente al sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi. Paradisi, inviso alla corrente che fa capo a Muzzarelli, sarà però un segretario 'dimezzato': il suo incarico sarà infatti diviso a metà con il capogruppo Pd a Modena Diego Lenzini, fedelissimo di Muzzarelli. Domani è prevista la conferenza stampa di presentazione con entrambi. Teoricamente Lenzini sarà vicesegretario, ma il suo potere sarà alla pari, se non superiore, a quello dello stesso Paradisi, considerati i big della vecchia guardia che ne sostengono l'operato.

La soluzione di compromesso trovata per evitare a tutti i costi il congresso, è dunque una sintesi democristianissima, con una guida doppia che di fatto rischia di essere una non guida.

Con Paradisi si è schierato Vaccari, Luca Sabattini e Massimo Mezzetti, con Lenzini Muzzarelli, Maria Costi e Fabio Braglia.

Davanti a una spaccatura così netta lo sbocco naturale sarebbe stato un democratico congresso con un confronto vero su temi e profili dei candidati, il Pd invece ha deciso di non decidere.

G.Leo.

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Modena, i Gialli a Empoli per proseguire la striscia di risultati utili

Polverone Ausl, sindacato giornalisti: 'Annullare in autotutela il concorso per un posto nell'ufficio stampa'

Un ospedale per Gaza: sostenere il progetto CEI è ancora possibile

Due arresti per spaccio a Modena: interventi mirati della Polizia di Stato tra Madonnina e Tempio

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Da Fondazione Modena oltre 1,2 milioni per progetti di cultura e benessere sociale

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Referendum Giustizia: costituito a Nonantola il 'Comitato per il NO'

Caso di scabbia al nido, scatta la profilassi

Fondazione di Modena, l'asse Tiezzi-Muzzarelli-Braglia che fa resistere il presidente nonostante lo scandalo

