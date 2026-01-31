Modena, i Gialli a Empoli per proseguire la striscia di risultati utili

Nel giorno di San Geminiano, Santo Patrono di Modena, i gialli giocano a Empoli per proseguire la striscia di risultati utili dopo le due belle prove nelle ultime due gare; l’Empoli è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali nel turno scorso nel derby con la Carrarese, ma rimane una squadra costruita per puntare almeno ai playoff, e che solo l’anno scorso giocava in serie A. Una partita impegnativa, ma ampiamente alla portata del Modena, che per coltivare il sogno playoff deve continuare a fare punti importanti. Anche i padroni di casa hanno bisogno di punti, per provare ad agganciare un posto utile in zona playoff; i gialli devono invece necessariamente guardarsi intorno per consolidare la propria classifica.Il Modena ha giocato a Empoli in 18 occasioni; nei precedenti ci sono 10 vittorie dell’Empoli, 3 pareggi e 5 vittorie del Modena; l’ultima gara giocata dal Modena a Empoli risale al 25.10.2013, campionato di serie B, finì 2 a 1 per i toscani. L’ultima vittoria del Modena al Castellani è datata 21 aprile 2012.serie B, finì 3 a 1 per i gialli con tripletta di Cellini.L’Empoli ha giocato in casa finora 11 volte conquistando 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 17 reti segnate e 12 subite; Pagliuca, tecnico di inizio stagione, è stato esonerato dopo 7 partite; Dionisi (un ritorno a Empoli per lui) è subentrato il 16 ottobre e nelle 14 gare seduto sulla panchina dei toscani ha totalizzato 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Per provare a vincere la partita, Sottil si affida al suo solito 3-5-2, con alcuni punti interrogativi, dati anche dalle tanti voci di radiomercato che nelle ultime ore si sono scatenate intorno ai gioielli del Modena. Per la formazione iniziale, sicuro assente Sersanti, ancora non convocato, ci sono Massolin (ceduto all’Inter ma manca l’ufficialità della società), Gliozzi (conteso tra Avellino e Spezia) e Di Mariano (vicino al Padova). Probabile che Sottil decida di confermare l’undici di base visto nelle ultime due gare. Davanti a Chichizola, conferme per il trio Tonoli, Nador e Nieling; a centrocampo, probabile la conferma della linea composta, da destra, da Zanimacchia, Massolin, ancora in mediana, con Gerli, Santoro e Zampano; in attacco invece si va verso la conferma della coppia Mendes e De Luca, Sottil deciderà come sempre, dopo le indicazioni della rifinitura, negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitrala partita Mucera di Palermo, promosso quest’anno alla Can B dalla serie C; con l’arbitro siciliano entrambe le squadre hanno un solo precedente; una sconfitta, il Modena (in casa con il Venezia lo scorso 20 dicembre), mentre l’Empoli ha conquistato un pareggio.Calcio di inizio alle 15 allo stadio Castellani di Empoli, con la solita presenza di una nutrita rappresentanza del tifo gialloblù: saranno infatti oltre 600 i tifosi canarini che accompagneranno il Modena in questa trasferta.Nella giornata del Santo patrono di Modena, corre l’obbligo di una sola richiesta: San Geminiano dacci una mano.