Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Presso la chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia in via Tommaso Frignani 120. Il sindaco: 'Ora siete tra le stelle del firmamento'

Si terranno mercoledì 4 febbraio alle 12 presso la chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia in via Tommaso Frignani 120, i funerali di Lamberto Mezzetti, babbo del sindaco di Modena Massimo Mezzetti deceduto oggi.

'Ci hai lasciato anche tu caro babbo, la nostra roccia - scrive il sindaco - Lo hai fatto serenamente, avvolto dalla nuvola del nostro affetto e dei tanti che si sono presi cura di te, quasi rassegnato al tempo che sentivi ormai volgere al termine. E così, in meno di un anno vi abbiamo perso tutti e due. Ora che siete entrambi lassù, tra le stelle del firmamento, devo dirvi una cosa che solo ora mi rendo conto di non avervi mai detto esplicitamente: grazie. Si certo, vi ho ringraziato per tante cose negli anni ma mai per ciò che era più importante: grazie per avermi reso l’uomo, il padre, il marito che sono. Grazie per avermi cresciuto ed educato, con l’esempio silenzioso, come è tipico dei montanari abruzzesi, alle sole cose che valgono in questa vita: amore, dignità, onestà, lealtà, gentilezza. Mi rendo conto adesso di avere sempre vissuto per onorare questi principi e questi valori cercando di non deludervi mai.
Spero di esserci riuscito e vi prometto che continuerò anche se non ci siete più'. A marzo dell'anno scorso il sindaco aveva perso la mamma Gilda.

Un telegramma di vicinanza e cordoglio è stato inviato a nome di tutto il Consiglio comunale per la scomparsa del padre del sindaco. Il presidente Antonio Carpentieri ha aperto così la seduta del Consiglio comunale di oggi esprimendo vicinanza al sindaco in rappresentanza di tutta l'Assemblea.

