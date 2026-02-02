Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti
Presso la chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia in via Tommaso Frignani 120. Il sindaco: 'Ora siete tra le stelle del firmamento'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Festa del Borlengo sbarca a Modena
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi
Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni
La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaioArticoli Recenti
Lutto: è morto Lamberto Mezzetti, papà del sindaco
Ritrovamento dei resti di Daniela Ruggi, il procuratore smentisce l'avvocato della famiglia
Modena, alla fiera di San Geminiano oltre 460 ambulanti
Addio a Paolo Cristoni, i funerali martedì pomeriggio a Castelfranco