La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Un’intera giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni dell’Appennino modenese: è quanto in programma domani, sabato 24 gennaio 2026, in piazza Matteotti a Modena, dalle 10 alle 19, con la “Festa del Borlengo” promossa dal Mercato Campagna Amica della Ghirlandina in collaborazione con l’AVIS di Zocca.

Nel corso della giornata sarà possibile degustare i golosi borlenghi preparati dai maestri borlengai di Zocca, assaggiare Parmigiano Reggiano di montagna accompagnato da Aceto Balsamico Tradizionale di Modena oltre che acquistare direttamente dagli agricoltori del Mercato frutta, verdura, composte, marmellate, miele, formaggi, vino, farine, pasta e dolci.

La piazza – rende noto Coldiretti Modena - sarà animata dal gruppo musicale “Folclore montanaro” e dall’Avis di Zocca che coglierà l’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di sangue.

Ai cittadini che domani si recheranno a fare spesa al Mercato della Ghirlandina potranno godere di uno sconto speciale per l’acquisto di Parmigiano Reggiano e aceto balsamico.

Il borlengo, ricorda Coldiretti Modena, si presenta come una sorta di schiacciata sottilissima e rotonda, a base di acqua e farina, servita ripiegata e condita con un battuto di lardo, aglio, rosmarino e una abbondante spolverata di Parmigiano Reggiano, le cui origini risalgono medioevo e che, nato come cibo povero, ha ormai assunto il rango di sofisticato cibo di strada.

