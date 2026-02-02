Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù

Classe 2003, acquisito a titolo temporaneo dal Napoli 

1 minuto di lettura

Il Modena ha acquisito a titolo temporaneo dal Napoli Giuseppe Ambrosino.
Classe 2003, nato a Procida, cresce nel Settore Giovanile del Napoli, completando tutto il percorso fino alla Primavera. Nella stagione 2021/22 si mette in grande evidenza vincendo la classifica marcatori del campionato con 20 reti. L’annata successiva vive la prima esperienza tra i professionisti in Serie B, indossando le maglie di Como e Cittadella. Nel 2023/24 disputa un nuovo campionato cadetto con il Catanzaro, dove trova continuità e chiude la stagione con 3 gol e 2 assist.
Nella scorsa stagione il prestito al Frosinone, con cui colleziona 36 presenze, realizzando 5 gol e servendo 4 assist. In questa prima parte di stagione è rientrato al Napoli, totalizzando 5 presenze, di cui una in Champions League il 20 gennaio.
Ambrosino vanta inoltre un importante percorso nelle Nazionali giovanili azzurre: 8 presenze e 1 gol con l’Under 19, 12 presenze e 4 reti con l’Under 20 e 11 presenze con 2 gol in Under 21.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena di carattere, col Palermo pareggio giusto a reti inviolate

Modena di carattere, col Palermo pareggio giusto a reti inviolate

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Cittadella supera il Sant'Angelo: decidono Dodaro e Camara

Cittadella supera il Sant'Angelo: decidono Dodaro e Camara