Modena-Palermo: parziale 0-0

Nella gara contro il Palermo, davanti a più di 13.000 spettatori, anticipata dall'omaggio del Braglia ad Antonio Pergreffi nel suo saluto al calcio giocato, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni.Dopo una decina di minuti di studio, prima potenziale occasione per il Modena su calcio d'angolo. Palla giocata all'indietro, la difesa del Palermo intuisce, l'effetto sorpresa non c'è e l'azione sfuma. Passano tre minuti e Santoro sfiora il sogno. Intravede la porta e ci prova: tira dai 25 metri. Missile che curva e rimbalza sulla traversa. La gara si vivacizza. Bene entrambe le difese.Palermo pericoloso al 26'. Su sviluppo di un calcio d'angolo, tiro quasi a pallonetto di Ranocchia che Chichizola devia in tuffo dall'incrocio dei pali.Episodio ai danni del Modena contestato fortemente dal pubblico e da Sottil. Mendes viene spinto e atterrato in area di rigore prima di intercettare un pallone. Per l'arbitro non c'è nulla.C'è tanta grinta nel Modena. Dal 35 al 40esimo è un assedio. Massolin si stacca per determinazione e qualità, ma la difesa Palermo non perde concentrazione. Non ci sono altre occasioni e le squadre vanno nello spogliatoio in parità.Nel secondo tempo la prima occasione è del Modena con Gerli. Tiro e risposta di Joronen che devia in angolo.Gli applausi del Braglia sono per il Palermo, ma per il tifo e la comunità colpita dal ciclone dei giorni scorsi. L'occasione è offerta dai due striscioni srotolati tra le bandiere rosa nero della curva ospiti: 'La gente del sud non si rassegna, avanti Sicilia, Calabria e Sardegna'Dagli applausi ai fischi. Quattro minuti di tensione, dal 69'. Mischia in area in cui Chichizola viene colpito. La palla colpita da Palumbo, finisce ad insaccare la rete del Modena. Ma l'ex Modena forse rendendosi conto del fallo sul portiere gialloblù, non esulta. Scoppiano le contestazioni. Dopo due minuti di attesa, l'arbitro viene chiamato al Var. Revisionata la scena, la decisione è immediata: gol annullato. Il Palermo però è una furia e impegna all'estremo la difesa del Modena.