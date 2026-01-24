Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alla Ternana basta un gol: Carpi battuto in casa

Alla Ternana basta un gol: Carpi battuto in casa

1 minuto di lettura

Tabellino


AC Carpi vs Ternana 0-1 (0-0)


Reti: 79′ Orellana (T)


AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Tcheuna (dal 73′ Rigo), Figoli (dall’83’ Arcopinto), Pietra, Cecotti (dall’83’ Sall); Rosetti (dal 61′ Casarini), Puletto (dal 73′ Stanzani); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Giva, Mahrani. All. Cassani


Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan (dall’85’ Maestrelli), Garetto (dal 67′ Majer), Vallocchia, Ndrecka; Panico (dal 67′ Leonardi); Dubickas (dal 73′ Orellana), Pettinari (dal 73′ Ferrante). A disposizione: Vitali, Morlupo, Maestrelli, Meccariello, Tripi, Proietti, McJannet, Bruti, Romeo. All. Liverani

Arbitro: Sig. Spina sez. Barletta/ Assistenti: Morea – Fracchiolla/ 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Scardovi (Imola)

Ammoniti: Capuano (T), Ndrecka (T), Puletto (C), Dubickas (T), Zagnoni (C), Vallocchia (T), Gerbi (C)


Espulsi: /

Recupero: 3’ p.t.; 6’ s.t.


Foto AC Carpi - Daniele Lugli

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Carpi, ripetitore in via don Venturelli: tutto regolare e giochi installati senza autorizzazioni'

'Carpi, ripetitore in via don Venturelli: tutto regolare e giochi installati senza autorizzazioni'

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Carpi, ripetitore telefonico nel parco giochi: oltre 1000 firme per dire no

Carpi, ripetitore telefonico nel parco giochi: oltre 1000 firme per dire no

Serie C, il Carpi lascia partire Cortesi ma si “dimentica” di salutarlo

Serie C, il Carpi lascia partire Cortesi ma si “dimentica” di salutarlo

Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena-Palermo: parziale 0-0

Modena-Palermo: parziale 0-0

Modena, big match contro la corazzata Palermo

Modena, big match contro la corazzata Palermo

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Prima categoria, lo Junior Finale ha scelto Vertuani

Prima categoria, lo Junior Finale ha scelto Vertuani