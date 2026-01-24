Alla Ternana basta un gol: Carpi battuto in casa

Tabellino
AC Carpi vs Ternana 0-1 (0-0)
Reti: 79′ Orellana (T)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Tcheuna (dal 73′ Rigo), Figoli (dall’83’ Arcopinto), Pietra, Cecotti (dall’83’ Sall); Rosetti (dal 61′ Casarini), Puletto (dal 73′ Stanzani); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Giva, Mahrani. All. Cassani
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan (dall’85’ Maestrelli), Garetto (dal 67′ Majer), Vallocchia, Ndrecka; Panico (dal 67′ Leonardi); Dubickas (dal 73′ Orellana), Pettinari (dal 73′ Ferrante). A disposizione: Vitali, Morlupo, Maestrelli, Meccariello, Tripi, Proietti, McJannet, Bruti, Romeo. All. Liverani
Arbitro: Sig. Spina sez. Barletta/ Assistenti: Morea – Fracchiolla/ 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Scardovi (Imola)
Ammoniti: Capuano (T), Ndrecka (T), Puletto (C), Dubickas (T), Zagnoni (C), Vallocchia (T), Gerbi (C)
Espulsi: /
Recupero: 3’ p.t.; 6’ s.t.
Foto AC Carpi - Daniele Lugli