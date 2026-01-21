Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Alle 12:40 di oggi i Vigili del Fuoco di Carpi sono intervenuti d’urgenza in via Galileo Galilei a Carpi dopo che un’autovettura ha perso il controllo, terminando la propria corsa all’interno di un supermercato. Il veicolo ha infranto la vetrata d'ingresso, penetrando nell'area di vendita.

​I vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il veicolo (scollegamento batterie e verifica perdite di carburante) e l’area circostante, verificando la stabilità degli infissi danneggiati. Il conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con ambulanza. Fortunatamente, nonostante l'orario di affluenza, non si registrano feriti gravi tra i clienti e il personale del supermercato.

​Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.