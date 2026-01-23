Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, ripetitore telefonico nel parco giochi: oltre 1000 firme per dire no

. Il Comitato dei cittadini ha inoltre richiesto al sindaco la disponibilità ad aderire alla proposta di un’assemblea pubblica

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa del Comitato cittadino di Piazzale Don Venturelli, nel corso della quale è stata protocollata una petizione indirizzata al sindaco di Carpi, Riccardo Righi.

La petizione, sottoscritta da oltre 1.000 cittadini, esprime la contestazione all’installazione di un’antenna di telefonia mobile collocata all’interno del parco giochi per bambini di Piazzale Don Venturelli, a ridosso delle abitazioni del quartiere (circa 500 residenti) e a breve distanza da un polo scolastico composto da un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare, oltre a un campo sportivo frequentato da ragazzi.

'Il Comitato desidera anzitutto ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito a questo importante risultato di partecipazione, firmando la petizione sia online (tramite la piattaforma Change.org), sia di persona. L’ampia adesione rappresenta una chiara manifestazione di dissenso rispetto a una scelta dell’Amministrazione comunale ritenuta non trasparente e non condivisa - fa sapere il Comitato -. Il Comitato dei cittadini ha inoltre richiesto al sindaco la disponibilità ad aderire alla proposta di un’assemblea pubblica, al fine di favorire un confronto diretto con la cittadinanza.
Dal punto di vista giuridico, è ancora possibile rivedere l’attuale collocazione dell’antenna, individuando un sito alternativo che “minimizzi l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riferimento ai ricettori cosiddetti sensibili (scuole e case di cura)”, come previsto dall’articolo 4 del D.M. 381/1998 e dall’articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, entrambi adottati dal Comune di Carpi in accordo con le compagnie telefoniche. Il Comitato chiede inoltre che vengano resi accessibili ai cittadini aventi titolo tutti i documenti relativi all’intero procedimento amministrativo finora svolto e attualmente in corso di istruttoria per la concessione edilizia dell’opera'.

La Pressa   

