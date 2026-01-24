Nel momento in cui l'auto medica, dopo aver sostato per più di un'ora nei pressi della canonica, si è allontanata senza segnali di emergenza, i residenti della frazione di San Dalmazio di Serramazzoni, hanno capito che per Don Paolo Ghidi era arrivata l'ultima ora. Morto in casa probabilmente colpito da malore. A 96 anni era il simbolo della chiesa locale. Ordinato sacerdote nel 1952, era ancora attivo. Ad insospettire i residenti della piccola frazione una finestra lasciata aperta della canonica è il fatto che nessuno avesse avuto notizia di un suo spostamento. Un elemento sospetto che ha fatto scattare l'allarme, poco dopo le 17 di ieri pomeriggio. Non rispondeva al campanello e nemmeno ai richiami dalla strada. Poi all'ingresso forzato nell'appartamento della canonica, la scoperta. Il corpo ormai senza vita del sacerdote. Chiamati il 118, Polizia locale e carabinieri. I primi non hanno fatto altro che constatarne il decesso probabilmente per un malore. Causa cardiocircolatoria dirà primo accertamento.
Con la scomparsa di Don Paolo se ne va anche un pezzo di comunità. All'improvviso, con la stessa discrezione che aveva accompagnato la sua vita votata alla missione pastorale.
Parroco di San Dalmazio trovato morto in casa
Don Paolo Ghidi aveva 96 anni. L'allarme nel pomeriggio di ieri da alcuni parrocchiani
