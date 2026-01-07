Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Carpi, vogliono installare ripetitore nel parco giochi: il Comune si fermi'

Il Comitato: 'L’Amministrazione riveda la scelta dell’area, individuando soluzioni diverse più lontane dai complessi residenziali'

Il 2 dicembre 2025, con delibera di Giunta comunale 262, è stata approvata l’installazione di un nuovo ripetitore di telefonia mobile della società Iliad. in un’area di proprietà comunale sita in Piazzale don Venturelli a Carpi, finora destinata a parco ed aree giochi per i bambini.

La decisione ha creato non poca preoccupazione tra i residenti che si sono riuniti in Comitato.

'L’area individuata si trova all’interno del parco pubblico con giostrine per bambini, a poche decine di metri da numerosi edifici che ospitano oltre 150 famiglie, circa 500 abitanti, e a circa 200 metri da un asilo nido, una scuola d’infanzia e una scuola elementare, oltre che un centro sportivo per ragazzini - Comitato dei cittadini di Piazzale don Venturelli -. I residenti segnalano che la realizzazione dell’impianto comporterà una drastica modifica dell’uso originario dell’area, adibita a parco pubblico, sottraendo all’uso comune spazi verdi e percorsi pedonali utilizzati dai bambini e dalla comunità. L’Amministrazione comunale, nonostante abbia dichiarato che il benessere del cittadino è sempre prioritario, non ha considerato la possibilità di localizzazioni alternative che riducano l’impatto su aree densamente abitate e vicine a servizi sensibili come scuole e spazi ricreativi.
Come scritto nelle delibere d’indirizzo del Comune di Carpi stesso, che recitano negli obbiettivi da perseguire: “minimizzare (…) l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, specie in riferimento ai recettori cosiddetti sensibili (scuole e case di cura)”. I cittadini esprimono preoccupazione per la salute, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, auspicando che l’Amministrazione riveda la scelta dell’area, individuando soluzioni diverse più lontane dai complessi residenziali e dai servizi scolastici, nel rispetto del benessere della comunità. I residenti invitano la stampa e le istituzioni a seguire attentamente la vicenda e restano disponibili a confronti pubblici per proporre soluzioni condivise, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti della comunità dei cittadini'.

