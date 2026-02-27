Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sestola-Fanano, medico di base sostituito da team di medici

Dal 2 marzo, provvisoriamente, in attesa dell'arrivo di un nuovo professionista al posto della dottoressa Fiorenza Latini che cesserà l'attività

Nei territori di Fanano e Sestola l’Azienda USL di Modena, con invio di lettere che sono state caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ha informato i pazienti della dottoressa Fiorenza Latini, medico di medicina generale, riguardo la cessazione della sua attività a partire dal 2 marzo 2026.

 

In attesa di poter assegnare l’incarico a un nuovo professionista, i pazienti avranno assistenza garantita da un gruppo di medici. Il team opererà all’interno dell’ambulatorio presso la Casa della Comunità Cimone di Fanano, con ingresso in piazza Marconi 3, e all’interno dell’ambulatorio della Continuità Assistenziale di Sestola, in via del Panorama 9. Le visite si effettueranno su appuntamento, da fissare per telefono al numero 059 5137013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

 

L’esperienza dei team medici è già stata sperimentata sia nel Distretto di Pavullo che in altri distretti della provincia incontrando il riscontro positivo da parte dei cittadini.

