Coppa Italia Pattinaggio artistico: 4 atleti di Fanano alla fase finale

Hockey: continua la corsa dei Miners

Primi verdetti stagionali per la Polisportiva Fanano che ottiene la qualificazione alle fasi finali per quattro atleti a termine della terza e ultima prova nazionale e regionale di Coppa Italia di pattinaggio artistico Gold e Silver. Francesco Neri, Sebastiano Lardi, Gabriele e Matteo Parrocchetti staccano ufficialmente il biglietto per le gare nazionali a termine del week-end che ha visto il Palaghiaccio ospitare oltre 80 atleti dagli 8 ai 20 anni provenienti anche da Toscana e Lazio. Per gli altri atleti della Polisportiva Fanano – unica rappresentante per l’Emilia-Romagna che ha visto in pista 17 tesserati – bisognerà ancora aspettare il conteggio finale dei comitati regionali, ma la terza prova in scena questo fine-settimana al Palaghiaccio ha registrato comunque il podio più alto per Gherardi Greta e Bekkali Aya (prima e seconda per la categoria Junior Silver), per Giulia Poli e Matilde Bergamini (prima e seconda per la categoria Pre Novice) e per Petra Lardi (seconda nella Categoria Advanced Novice Gold). Gradini più alti sul podio naturalmente per i qualificati Gabriele Parrocchetti (primo posto per la Categoria Senior Gold) e Matteo Parrocchetti (primo nella categoria Junior Men Gold). “Siamo molto soddisfatti, il bilancio a seguito di questa due giorni è comunque positivo –commenta Cecilia Sargenti, vice-presidente della Polisportiva Fanano – Tanti sono stati i punteggi riconfermati o migliorati e quindi questo testimonia i feedback molto positivi che abbiamo riscontrato dalle performance dei nostri atleti”. Per conoscere gli altri qualificati alle fasi nazionali bisognerà attendere il ranking nazionale in base alle prove negli altri comitati regionali.Straordinario successo in trasferta per i Miners che a Torino battono i Bulls per 8-3 in un vero e proprio scontro diretto valido per l’accesso ai play-off della Lega Hockey Libertas (LHL) di “Fascia A”. I Giallo-blu finalmente al completo dominano gli avversari dal primo minuto concludendo in vantaggio il primo tempo per 3-0 grazie alle reti di Elia Barilli e dei fratelli Piccinelli (2-0 di Mattia e 3-0 di Omar). Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze ma l’illusione dura pochi minuti perché ci pensa una doppietta di Alessandro Lombardi a blindare i due punti per gli uomini del tecnico Valeriy Plotyanskiy che portano a casa la terza vittoria consecutiva con un netto 8-3.Con sei punti in classifica e un’ottima differenza reti i Miners mettono così un’ipoteca importante per l’accesso ai play-off, ma per il verdetto finale occorrerà aspettare i risultati delle dirette concorrenti e soprattutto l’ultimo match in programma ad Assago domenica 19 aprile contro i Black Angels.Nella foto, gruppo delle protagoniste del pattinaggio artistico