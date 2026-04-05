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Col sentiero coperto di neve, perde l'orientamento: escursionista e il suo cane soccorsi dai Vigili del Fuoco

Col sentiero coperto di neve, perde l'orientamento: escursionista e il suo cane soccorsi dai Vigili del Fuoco

Stava dirigendosi alla Croce Arcana. Preso dal panico ha chiamato i soccorsi che hanno mobilitato l'elicottero Drago in volo da Bologna

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Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi per i Vigili del Fuoco di Modena, impegnati nel recupero di un escursionista rimasto bloccato insieme al proprio cane sull'Appennino modenese. L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando l’uomo ha richiesto assistenza dopo aver perso l’orientamento.

Partito dalla località I Taburri (Fanano) e diretto verso il valico della Croce Arcana, l’escursionista stava percorrendo il sentiero CAI 445. A causa del tracciato completamente ricoperto dal manto nevoso, che rendeva invisibili i segnavia e difficoltoso il cammino, l'uomo si è ritrovato impossibilitato a proseguire o a rientrare in sicurezza.

Sul posto è intervenuto il personale di terra dei Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Pavullo nel Frignano e i Volontari di Fanano. Data la zona impervia e le condizioni del terreno, è stato attivato l’elicottero 'Drago' del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna.
Le operazioni di ricerca hanno visto la collaborazione anche delle squadre del Soccorso Alpino.
L'individuazione dall'alto è avvenuta grazie all'equipaggio del Drago che, una volta individuati i due dispersi, ha calato gli elisoccorritori tramite l'uso del verricello. L'escursionista e il suo cane sono stati recuperati a bordo del velivolo e trasportati in un luogo sicuro a valle.
Nonostante il forte spavento, sia l'uomo che l'animale sono stati trovati in buone condizioni di salute e non hanno necessitato di cure mediche urgenti. Le operazioni si sono concluse con il rientro delle squadre presso i rispettivi reparti.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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