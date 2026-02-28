Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, incendio in laboratorio tessile: tre cinesi irregolari

Soliera, incendio in laboratorio tessile: tre cinesi irregolari

Sono stati individuati tre cittadini cinesi che, all’arrivo dei soccorsi, hanno tentato di nascondersi all’interno dei locali

1 minuto di lettura

Ieri mattina, alle 8 circa, in via Torchio di Soliera si è sviluppato un incendio all’interno di un laboratorio tessile gestito da un 37enne cinese.
Le prime verifiche tecniche facevano emergere quale probabile causa un corto circuito elettrico di un macchinario per la lavorazione dei tessuti.
Cinque cittadini cinesi che dimoravano all’interno dell’immobile sono stati assistiti dal personale sanitario del 118, per lievi sintomi di intossicazione da fumo.
L’edificio non ha riportato danni strutturali e potrà essere riutilizzato dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti.
Durante le successive verifiche, sono stati individuati tre cittadini cinesi che, all’arrivo dei soccorsi, hanno tentato di nascondersi all’interno dei locali.
Gli accertamenti foto-segnaletici evidenziavano la loro posizione irregolare sul territorio nazionale e venivano accompagnati presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Modena, ove veniva notificato loro il provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Poiché l’esecuzione immediata non era possibile, il Questore disponeva la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione in Questura, tre volte a settimana sino alla rimozione degli impedimenti all’allontanamento.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Soliera, rogo in una ditta artigianale in via Torchio

Soliera, rogo in una ditta artigianale in via Torchio

Vede i carabinieri e getta cocaina in un cortile: arrestato 18enne

Vede i carabinieri e getta cocaina in un cortile: arrestato 18enne

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Soliera, in corso la demolizione del vecchio ponte dell'Uccellino

Soliera, in corso la demolizione del vecchio ponte dell'Uccellino

Soliera, riaperto l’incrocio tra via Marconi e via Roma

Soliera, riaperto l’incrocio tra via Marconi e via Roma

Soliera, schianto sulla Romana: due feriti

Soliera, schianto sulla Romana: due feriti

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Sestola-Fanano, medico di base sostituito da team di medici

Sestola-Fanano, medico di base sostituito da team di medici

Pavullo, lavori al Cinema Mac Mazzieri: dalla Fondazione di Modena 65mila euro

Pavullo, lavori al Cinema Mac Mazzieri: dalla Fondazione di Modena 65mila euro

Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati