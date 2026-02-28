Soliera, incendio in laboratorio tessile: tre cinesi irregolari

Ieri mattina, alle 8 circa, in via Torchio di Soliera si è sviluppato un incendio all’interno di un laboratorio tessile gestito da un 37enne cinese.

Le prime verifiche tecniche facevano emergere quale probabile causa un corto circuito elettrico di un macchinario per la lavorazione dei tessuti.

Cinque cittadini cinesi che dimoravano all’interno dell’immobile sono stati assistiti dal personale sanitario del 118, per lievi sintomi di intossicazione da fumo.

L’edificio non ha riportato danni strutturali e potrà essere riutilizzato dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti.

Durante le successive verifiche, sono stati individuati tre cittadini cinesi che, all’arrivo dei soccorsi, hanno tentato di nascondersi all’interno dei locali.

Gli accertamenti foto-segnaletici evidenziavano la loro posizione irregolare sul territorio nazionale e venivano accompagnati presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Modena, ove veniva notificato loro il provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Poiché l’esecuzione immediata non era possibile, il Questore disponeva la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione in Questura, tre volte a settimana sino alla rimozione degli impedimenti all’allontanamento.

