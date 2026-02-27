Soliera, rogo in una ditta artigianale in via Torchio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 8.30 a Soliera per un incendio sviluppatosi all'interno di una ditta artigianale in via Torchio. Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, limitando i danni esclusivamente ai materiali depositati all'interno dei locali.

L'incendio ha interessato del materiale tessile e attrezzature interne, ma il rapido intervento del personale ha evitato che le fiamme intaccassero la struttura dell'edificio, che rimane agibile e priva di danni strutturali. Fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, a scopo precauzionale, e i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il coordinamento della sicurezza nell'area interessata. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.