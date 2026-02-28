Elezioni a Vignola, Azione scarica Smeraldi e appoggia il Pd di Emilia Muratori

'Azione Modena sostiene la candidatura di Emilia Muratori a Vignola'. Così in una nota Azione Modena scarica la lista di Smeraldi e il suo candidato sindaco Cavani, per ufficializzare il sostegno a Emilia Muratori del Pd.

'Nei giorni scorsi il lavoro fatto tra la segretaria provinciale di Azione Stefania Cargioli e il segretario provinciale del PD Massimo Paradisi ha portato a una condivisione di intenti rispetto al territorio vignolese che vede in Emilia Muratori la proposta più credibile in campo. Nel corso dei primi cinque anni di mandato sono stati realizzati investimenti importanti, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un valore complessivo di circa 24 milioni di euro. Si tratta di interventi significativi che hanno posto le basi per lo sviluppo futuro della città'.

'Allo stesso tempo, Azione ha evidenziato la necessità di un maggiore impegno sulla gestione ordinaria. Permangono infatti criticità che devono essere affrontate con determinazione per lavorare sul decoro urbano e migliorare la qualità della vita a Vignola - continua Azione -. Tra le priorità condivise vi è il rafforzamento della struttura comunale, con particolare attenzione al potenziamento del personale tecnico e amministrativo, al fine di garantire maggiore efficienza, capacità progettuale, controllo del territorio e potenziamento dei servizi per rispondere alle esigenze sempre più complesse dei cittadini. La convergenza programmatica raggiunta si fonda su un impegno chiaro: consolidare quanto di buono è stato fatto sul piano degli investimenti e intervenire con efficacia sulle criticità gestionali, per continuare a garantire decoro, sicurezza e prospettive di crescita. Azione Modena sosterrà con convinzione questo percorso, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della comunità vignolese'.