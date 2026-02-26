Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

L’incidente ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate in prossimità dell'intersezione

1 minuto di lettura

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:20, i Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti d’urgenza all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico a Carpi, a seguito di un incidente stradale.

L’incidente ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate in prossimità dell'intersezione.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto prioritariamente alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, scongiurando il rischio di incendi o perdite di liquidi infiammabili, e hanno assistito il personale sanitario nelle prime fasi del soccorso. Sul luogo il personale sanitario del 118 per soccorrere i conducenti e ai passeggeri dei mezzi e la Polizia locale per i rilievi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

Nuovo ospedale di Carpi: progetto sempre più definito

Nuovo ospedale di Carpi: progetto sempre più definito

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'

Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'

Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto

Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Articoli Recenti Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Castelfranco, recuperato autocarro rubato dopo un inseguimento

Castelfranco, recuperato autocarro rubato dopo un inseguimento

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'