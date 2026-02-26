Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:20, i Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti d’urgenza all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico a Carpi, a seguito di un incidente stradale.

L’incidente ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate in prossimità dell'intersezione.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto prioritariamente alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, scongiurando il rischio di incendi o perdite di liquidi infiammabili, e hanno assistito il personale sanitario nelle prime fasi del soccorso. Sul luogo il personale sanitario del 118 per soccorrere i conducenti e ai passeggeri dei mezzi e la Polizia locale per i rilievi.