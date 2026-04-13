Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

'Ripristino immediato dei manti stradali più ammalorati per garantire la sicurezza pubblica o per lo meno la messa in sicurezza dei tratti più critici, un piano programmato con urgenza, di rifacimento degli asfalti su tutta la rete viaria di Piumazzo, da condividere con i cittadini, interventi urgenti di manutenzione al fine di mettere in sicurezza tutta l'area del Cimitero locale al fine di evitare infiltrazioni copiose di acqua dal tetto e dalle pareti, allagamenti del pavimento, incrostazioni delle pareti con evidenti distacchi di materiale'. Sono queste le richieste della petizione consegnata al sindaco di Castelfranco e al prefetto di Modena promossa dalla Lega di Castelfranco.

Complessivamente la petizione ha visto la raccolta di 281 firme.

'La rete stradale di Piumazzo presenta profonde buche, solchi e avvallamenti del manto stradale, che costituiscono un pericolo costante per l'incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni - si legge nella petizione -. Tale situazione rappresenta un pericolo per tutti i cittadini e un grave disagio per i cittadini anziani, disabili, che si devono spostare per le vie della frazione con mezzi di deambulazione. Numerosi cittadini hanno fatto presente agli uffici comunali preposti, di aver subito gravi e costosi danni meccanici ai propri veicoli, senza ricevere riscontri risolutivi. Non solo: il cimitero di Piumazzo versa in un totale stato di incuria che lede decoro e rispetto dovuto ai defunti e ai visitatori, presenta copiose infiltrazioni di acqua lungo tetto e pareti interne, spesso il pavimento bagnato risulta scivoloso rappresentando un pericolo per tutti coloro che si recano a visitare le tombe di famiglia, soprattutto per gli anziani. Tali problemi finora sono stati ripetutamente segnalato all'Amministrazione Comunale ma inutilmente'.