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Finale Emilia, 16enne travolto da un camion alla fermata del bus: è gravissimo

Finale Emilia, 16enne travolto da un camion alla fermata del bus: è gravissimo

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona

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Grave incidente questa mattina a Finale Emilia. Un ragazzo di 16 anni di Finale Emilia è rimasto coinvolto di un incidente stradale in via Correggio nella frazione ferrarese di Reno Centese.

Il 16enne stava attraversando la carreggiata per raggiungere la fermata dell'autobus per raggiungere la scuola, quando è sopraggiunto un camion condotto da un sessantenne residente nel Bolognese, che lo ha investito.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona, dove è ricoverato in condizioni gravi.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, il mezzo pesante coinvolto è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.

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