Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Prende il posto di Giovanni Violi, che ha intrapreso un’altra strada professionale come medico di medicina generale

1 minuto di lettura

Andrea Sacchi è il nuovo Direttore facente funzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Il professionista prende il posto del dottor Giovanni Violi, alla guida del Ps dal 2021, che ha deciso di intraprendere un’altra strada professionale nell’assistenza territoriale, come medico di medicina generale.
Laureato nel 2014 con lode presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Sacchi è in forza al Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza dal 2019 come dirigente medico dopo aver conseguito la specializzazione nel medesimo anno. Ha svolto attività di medico di accettazione d’urgenza e 118 presso il Pronto Soccorso di Pavullo come sede principale, prestando frequentemente servizio anche su tutte le auto mediche e PS del dipartimento. Sacchi è anche istruttore IRC certificato per i corsi inerenti all’assistenza del paziente traumatizzato.
“Ringraziando il dottor Violi per la grande capacità e professionalità dimostrate negli anni e congratulandosi per la sua nuova scelta professionale al servizio della comunità – afferma la Direzione Generale dell’Ausl Modena -, l’Azienda USL augura buon lavoro al dottor Andrea Sacchi per il ruolo fondamentale che rivestirà nella gestione di una struttura a stretto contatto con le emergenze e i bisogni urgenti della popolazione della montagna, ma non solo. Sacchi può vantare già un’esperienza importante nell’Emergenza-Urgenza, che sicuramente lo aiuteranno ad affrontare un impegno delicato e dal grande valore assistenziale”.

 

Nella foto, da sinistra, il Direttore del distretto di Pavullo Massimo Brunetti, il neo Direttore del PS Andrea Sacchi e e una parte dell'equipe del Pronto Soccorso di Pavullo

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Pavullo, cantiere scuole medie Montecuccoli in alto mare. Fdi: 'Sindaco riferisca in Consiglio'

Pavullo, cantiere scuole medie Montecuccoli in alto mare. Fdi: 'Sindaco riferisca in Consiglio'

Sant'Antonio: la benedizione degli animali a Gaiato di Pavullo domenica

Sant'Antonio: la benedizione degli animali a Gaiato di Pavullo domenica

Danza, la sfida di Angelo e Anastasia: una nuova scuola nel cuore del Frignano

Danza, la sfida di Angelo e Anastasia: una nuova scuola nel cuore del Frignano

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Articoli Recenti Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Donazione AMO potenzia la pneumologia dell'Area Nord

Donazione AMO potenzia la pneumologia dell'Area Nord

Da Santiago del Cile a Castelfranco Emilia: la storia di Antonella Padovani e della sua scuola di danza

Da Santiago del Cile a Castelfranco Emilia: la storia di Antonella Padovani e della sua scuola di danza