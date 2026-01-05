Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

L’uomo era stato già condannato nel 2023 per maltrattamenti e a ottobre 2025 per minaccia a danno della stessa donna

1 minuto di lettura

Nella serata del 2 gennaio i carabinieri di Pavullo hanno arrestato in flagranza differita un uomo di 41 anni, residente a Pavullo, per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, del suo nuovo compagno e del di loro figlio minorenne. L’intervento è scaturito a seguito dell’ennesima querela presentata dalla donna nel corso della quale venivano acquisiti fonti di prova tramite la messaggistica ed i contatti telefonici da cui emergevano con chiarezza le condotte minacciose e persecutorie messe in atto dal 41enne a partire dal 25 novembre 2025. L’uomo era stato già condannato nel 2023 per maltrattamenti e a ottobre 2025 per minaccia a danno della stessa donna, ed era stato anche destinatario dell’ammonimento emesso il 13 marzo 2023 dal Questore di Modena su segnalazione della Stazione Carabinieri di Pavullo. Oggi, il Gip ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno

25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Pavullo, a Natale i Presepi al castello di Montecuccolo raddoppiano

Pavullo, a Natale i Presepi al castello di Montecuccolo raddoppiano

Il mondo del volontariato sfila a Pavullo

Il mondo del volontariato sfila a Pavullo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mega-rissa in Corso Canal Grande, intervengono gli Street Tutor ed evitano il peggio

Mega-rissa in Corso Canal Grande, intervengono gli Street Tutor ed evitano il peggio

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne

Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne

Scomparsa Daniela Ruggi, trovati resti umani vicino alla casa della 32enne

Scomparsa Daniela Ruggi, trovati resti umani vicino alla casa della 32enne