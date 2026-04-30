Pavullo: la letteratura spiegata ai bambini, nell'era dell'IA

Si è conclusa nei giorni scorsi la collaborazione tra le classi 3ªC e 3ªE del liceo delle scienze umane dell’ l’I.I.S. “Cavazzi” e le classi 3ªE e 3ªF della scuola primaria “Ugo Foscolo” di Pavullo.Il progetto dal titolo “La letteratura spiegata ai bambini”, ideato e curato dal docente Francesco Cervi, in servizio presso l’“Ugo Foscolo”, e supportato dalle insegnanti Michelini Gaya, maestra del plesso Foscolo, e De Chiara Carlotta, docente dell’istituto “Cavazzi”. Il progetto ha previsto due incontri laboratoriali nei quali bambini e ragazzi hanno unito le loro conoscenze e le loro competenze per creare vere e proprie opere d’arte a tema letterario.L’argomento scelto è stato l’Inferno di Dante Alighieri, un argomento che si mostra sempre stimolante per ogni fascia d’età.In un periodo storico caratterizzato sempre più dall’avvento della tecnologia pervasiva e dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il progetto ha voluto sottolineare l’importanza che ancora oggi hanno la letteratura e le discipline umanistiche nelle relazioni e nelle dinamiche sociali. Lo scopo era quindi quello di avvicinare già i più piccoli al mondo letterario in modo accattivante e consentire ai ragazzi delle scuole superiori di potersi immedesimare nel ruolo di insegnanti per un giorno, dandogli così l’opportunità di poter mettere in pratica quanto studiato sui libri di scuola.Una iniziativa che, nella sua particolarità, costituisce una prima volta per Pavullo.Si tratta infatti della prima esperienza di ponte didattico tra l’inizio del ciclo di istruzione e il suo stadio finale, dimostrando quanto la didattica del territorio del Frignano sia aperta all’innovazione e alla promozione della cultura. 'Un ringraziamento speciale va ai docenti coinvolti delle due scuole e alla Dott.ssa Annalisa Mazzetti, dirigente di entrambi gli istituti, che hanno permesso la realizzazione di questa meravigliosa collaborazione' - ha affermato il curatore Francesco Cervi.Nel mese di maggio, presso il Palazzo Ducale di Pavullo verrà poi organizzata una mostra dei lavori svolti dagli studenti durante le due giornate di laboratorio.