Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: la letteratura spiegata ai bambini, nell'era dell'IA

Pavullo: la letteratura spiegata ai bambini, nell'era dell'IA

Una iniziativa innovativa curata dal docente Francesco Cervi, ha unito intorno all'Inferno di Dante ragazzi delle classi terze di elementari e liceo

2 minuti di lettura
Si è conclusa nei giorni scorsi la collaborazione tra le classi 3ªC e 3ªE del liceo delle scienze umane dell’ l’I.I.S. “Cavazzi” e le classi 3ªE e 3ªF della scuola primaria “Ugo Foscolo” di Pavullo.
Il progetto dal titolo “La letteratura spiegata ai bambini”, ideato e curato dal docente Francesco Cervi, in servizio presso l’“Ugo Foscolo”, e supportato dalle insegnanti Michelini Gaya, maestra del plesso Foscolo, e De Chiara Carlotta, docente dell’istituto “Cavazzi”. Il progetto ha previsto due incontri laboratoriali nei quali bambini e ragazzi hanno unito le loro conoscenze e le loro competenze per creare vere e proprie opere d’arte a tema letterario.
L’argomento scelto è stato l’Inferno di Dante Alighieri, un argomento che si mostra sempre stimolante per ogni fascia d’età.
In un periodo storico caratterizzato sempre più dall’avvento della tecnologia pervasiva e dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il progetto ha voluto sottolineare l’importanza che ancora oggi hanno la letteratura e le discipline umanistiche nelle relazioni e nelle dinamiche sociali. Lo scopo era quindi quello di avvicinare già i più piccoli al mondo letterario in modo accattivante e consentire ai ragazzi delle scuole superiori di potersi immedesimare nel ruolo di insegnanti per un giorno, dandogli così l’opportunità di poter mettere in pratica quanto studiato sui libri di scuola.
Una iniziativa che, nella sua particolarità, costituisce una prima volta per Pavullo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si tratta infatti della prima esperienza di ponte didattico tra l’inizio del ciclo di istruzione e il suo stadio finale, dimostrando quanto la didattica del territorio del Frignano sia aperta all’innovazione e alla promozione della cultura. 'Un ringraziamento speciale va ai docenti coinvolti delle due scuole e alla Dott.ssa Annalisa Mazzetti, dirigente di entrambi gli istituti, che hanno permesso la realizzazione di questa meravigliosa collaborazione' - ha affermato il curatore Francesco Cervi.
Nel mese di maggio, presso il Palazzo Ducale di Pavullo verrà poi organizzata una mostra dei lavori svolti dagli studenti durante le due giornate di laboratorio.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni

Pavullo: scontro tra due auto, ferita una bambina di tre anni

Festa a Pavullo per l'inaugurazione della Casa del Volontariato

Festa a Pavullo per l'inaugurazione della Casa del Volontariato

A Pavullo l’antologia dei 'Semi Neri' su personaggi e borghi dell'Appennino

A Pavullo l’antologia dei 'Semi Neri' su personaggi e borghi dell'Appennino

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Tempo tra chiamata e ospedalizzazione: Pavullo e Mirandola i dati peggiori'

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Tempo tra chiamata e ospedalizzazione: Pavullo e Mirandola i dati peggiori'

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Articoli Recenti 'Bastiglia, là dove c'era l'erba ora c'è un magazzino all'aperto: per la giunta va bene così'

'Bastiglia, là dove c'era l'erba ora c'è un magazzino all'aperto: per la giunta va bene così'

Sassuolo, truffa telefonica con finti agenti della Polizia locale

Sassuolo, truffa telefonica con finti agenti della Polizia locale

Carpi approva il rendiconto di gestione: l'indebitamento scende a 18 milioni

Carpi approva il rendiconto di gestione: l'indebitamento scende a 18 milioni

Montefiorino, nuovi spazi e servizi per la Casa della Comunità: telemedicina e Punto Unico di Accesso per le cure di prossimità

Montefiorino, nuovi spazi e servizi per la Casa della Comunità: telemedicina e Punto Unico di Accesso per le cure di prossimità