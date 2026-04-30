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Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Imprenditore nel settore dell'abbigliamento, eletto all'unanimità dall'assemblea nel giorno dell'inaugurazione della nuova sede a Pavullo

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L'assemblea di Confesercenti Area del Frignano ha riconfermato all'unanimità Matteo Tadolini alla presidenza dell'associazione. Imprenditore nel settore dell'abbigliamento, Tadolini è alla guida di Confesercenti Frignano da oltre 10 anni. L'assemblea ha provveduto anche all'elezione del Consiglio di Area.


'Per me è un onore poter continuare il lavoro intrapreso in questi anni nell'Area del Frignano - afferma Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area del Frignano. Un'area a vocazione turistica, con un tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale radicato, dove continueremo a lavorare per supportare la crescita economica locale, contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale e difendere i negozi di vicinato, presidio insostituibile per le nostre comunità'. 


Durante la giornata è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede dell'associazione, situata in Piazza Borelli 1/A, all'interno di un edificio di grande valore storico. Il palazzo, costruito nel 1933, ha ospitato dapprima un Istituto Tecnico e, nel 1940, le scuole medie, diventando nel tempo un punto di riferimento per la comunità di Pavullo. La nuova sede ospiterà anche una selezione di immagini storiche della città, a testimonianza del legame profondo tra l'associazione e il territorio.


Al taglio del nastro presenti il Sindaco di Pavullo, Davide Venturelli e gli assessori al Commercio e al Turismo, Alessandro Monti e Daniele Cornia.


'Siamo lieti di inaugurare la nuova sede, situata nel cuore di Pavullo, nel centro storico della città.

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È un ambiente pensato per accogliere le imprese associate e le realtà imprenditoriali del territorio, uno spazio aperto al confronto e alla collaborazione, in grado di rispondere concretamente alle esigenze delle nostre categorie' afferma la Direttrice di Area Maria Fabbri. 

La scelta di restare in centro non è casuale: vogliamo essere un presidio attivo e contribuire a mantenere il centro cittadino il più possibile vivo', conclude Tadolini.

 

 Nella foto da sx: Maria Fabbri, Direttrice di Area; Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena; Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area Del Frignano. 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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