Danza, la sfida di Angelo e Anastasia: una nuova scuola nel cuore del Frignano

I due maestri con alle spalle carriera e traguardi internazionali hanno creato una nuova realtà

Nel cuore del Frignano prende forma un nuovo polo dedicato alla danza sportiva di alto livello. È l’A.S.D. Sirius Dance, realtà appena nata ma già capace di imporsi come riferimento per atleti, appassionati e famiglie nelle sedi di Pavullo nel Frignano, Sestola e Lama Mocogno. A guidarla sono Angelo Puglisi e Anastasia Golitsyna, coppia di maestri e atleti che porta sul territorio un bagaglio tecnico e agonistico di respiro internazionale.Il loro palmarès racconta una carriera costruita con costanza e risultati di prestigio: tre finali ai Campionati del Mondo IDSF nel circuito DSH tra Austria e San Marino, due finali alle Olimpiadi CSIT della danza sportiva, tre titoli consecutivi di Campioni Regionali dell’Emilia-Romagna e il ruolo di Vicecampioni Italiani per due anni di fila. A questo si aggiunge la convocazione stabile nella Nazionale Italiana, segno di un percorso riconosciuto ai massimi livelli. La loro crescita agonistica è seguita da due icone mondiali della disciplina, Gabriele Goffredo e Anna Matus, che ne curano la direzione tecnica.Reduce dal Mondiale in Austria del novembre 2025, la coppia ha scelto di investire la propria esperienza quasi ventennale nella Sirius Dance, costruendo una scuola che unisce formazione agonistica e attività per tutte le età.
L’offerta spazia dai corsi di danza sportiva – sia competitiva sia amatoriale – per bambini, ragazzi e giovani, fino ai corsi di ballo sociale per adulti, dal Tango Argentino al Liscio Unificato, passando per i balli latino-americani.I primi risultati non si sono fatti attendere. A pochi mesi dall’apertura, gli allievi della scuola hanno debuttato con successo al “Trofeo Emilia Romagna” di Bologna, distinguendosi per qualità tecnica e presenza scenica. La prima generazione di giovani atleti della Sirius Dance comprende bambini dai sei anni fino a giovani adulti, tra cui Federico Maggiali ed Elisa Suman, Cristiano Sola e Lupita Turchi, Samuel Caracas ed Emma Boilini, Luna Verdi, Alessandro Gianelli ed Eleonora Pili, Asia Zuccarini, Nicolò Maggiali e Arianna Pili, Cecilia Marchesi, Luca Ceci e Sofia Bernardoni, oltre a Sara Raimondi.Per Angelo e Anastazia, la scuola è molto più di un luogo di allenamento: 'Portiamo nel Frignano la passione e la professionalità maturate in anni di competizioni. Vogliamo creare uno spazio di aggregazione per tutte le età, dove formare atleti, migliorare la tecnica degli appassionati e avvicinare i principianti al mondo della danza sportiva.
Siamo felici di poter crescere nuovi talenti nel nostro territorio'.La Sirius Dance opera nella sede principale di Pavullo, presso La Campanella in via Galleria Aldo Moro 23, e nelle sedi di Sestola, al Cinema Belvedere di corso Umberto I, e di Lama Mocogno, in via XXV Aprile. Una rete di spazi pensata per rendere la danza sportiva accessibile e radicata nel territorio, con l’ambizione di far crescere una nuova comunità di giovani atleti e appassionati.
