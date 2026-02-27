Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

Controlli all’autostazione di Vignola, dove era stata segnalata la presenza di alcuni venditori abusivi

1 minuto di lettura

Nel corso dei controlli straordinari legati ai saldi di fine stagione, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, con i reparti della Polizia Amministrativa coadiuvata dai presidi territoriali, ha effettuato una serie di verifiche mirate presso esercizi commerciali del territorio, con particolare attenzione alla regolarità delle vendite di fine stagione. In particolare sono stati effettuati 32 controlli, all’esito dei quali 5 attività sono state destinatarie di provvedimento di diffida poiché mancava l’indicazione della percentuale di sconto sul cartellino del prodotto.

 

I controlli sono poi stati estesi anche all’autostazione di Vignola, dove era stata segnalata la presenza di alcuni venditori abusivi. Lì infatti le pattuglie del Pronto Intervento, nel corso dei quotidiani servizi appiedati, hanno individuato e rintracciato un uomo di 44 anni di origini marocchine che vendeva capi di abbigliamento contraffatti. All’esito del controllo è emerso che lo stesso avesse la disponibilità di 61 capi di abbigliamento che riportavano marchi contraffatti di note griffe nazionali e internazionali.

 

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La merce è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti.

 

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli per garantire trasparenza durante il periodo dei saldi, tutelare i consumatori e contrastare il fenomeno della contraffazione, che danneggia sia i clienti sia le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola: rivoluzione nella sosta in centro, e nascono le aree pedonali

Vignola: rivoluzione nella sosta in centro, e nascono le aree pedonali

Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini

Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Articoli più Letti Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Articoli Recenti Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Soliera, rogo in una ditta artigianale in via Torchio

Soliera, rogo in una ditta artigianale in via Torchio

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico