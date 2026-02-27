Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

Nel corso dei controlli straordinari legati ai saldi di fine stagione, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, con i reparti della Polizia Amministrativa coadiuvata dai presidi territoriali, ha effettuato una serie di verifiche mirate presso esercizi commerciali del territorio, con particolare attenzione alla regolarità delle vendite di fine stagione. In particolare sono stati effettuati 32 controlli, all’esito dei quali 5 attività sono state destinatarie di provvedimento di diffida poiché mancava l’indicazione della percentuale di sconto sul cartellino del prodotto.

I controlli sono poi stati estesi anche all’autostazione di Vignola, dove era stata segnalata la presenza di alcuni venditori abusivi. Lì infatti le pattuglie del Pronto Intervento, nel corso dei quotidiani servizi appiedati, hanno individuato e rintracciato un uomo di 44 anni di origini marocchine che vendeva capi di abbigliamento contraffatti. All’esito del controllo è emerso che lo stesso avesse la disponibilità di 61 capi di abbigliamento che riportavano marchi contraffatti di note griffe nazionali e internazionali.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La merce è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli per garantire trasparenza durante il periodo dei saldi, tutelare i consumatori e contrastare il fenomeno della contraffazione, che danneggia sia i clienti sia le imprese che operano nel rispetto delle regole.