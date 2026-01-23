Pavullo, cantiere scuole medie Montecuccoli in alto mare. Fdi: 'Sindaco riferisca in Consiglio'

Le tempistiche prestabilite infatti prevedono che i lavori terminino entro il 30 giugno 2026 ma, al 23 gennaio nel sito individuato nella zona adiacente lo stadio Minelli in via Braglia, sono state realizzate solo le fondamenta e, a detta del sindaco di Pavullo Davide Venturelli, in una dichiarazione rilasciata alla stampa locale «ci vorrebbe un miracolo».
L’iter del cantiere delle nuove scuole, partito nel 2023 con un finanziamento di 14 milioni di euro di cui 11,2 dai fondi del PNRR è stato particolarmente tortuoso, in quanto a metà del 2024 i lavori procedevano a rilento fino a che, nel marzo dello scorso anno la prima ditta appaltatrice è stata sollevata dall’incarico con la risoluzione del contratto per grave inadempimento. La ditta costruttrice era stata selezionata da Invitalia, la stessa che poi ha proceduto a fine luglio alla designazione di un’altra azienda che è quella che ora sta operando nel cantiere.
A lato di quanto riportato dalla stampa, Venturelli ha aggiunto una postilla sulla sua pagina Facebook dichiarando che «È giusto fare chiarezza e condividere con la cittadinanza informazioni corrette e aggiornate.
Quasi in contemporanea, dal suo profilo Facebook l’esponente di Fratelli D’Italia referente per l’Appennino Federica Galloni elenca in un video tutte le storture della vicenda dal punto di vista della principale lista di opposizione: dalle perplessità sottolineate già nel 2023 dal capogruppo Daniele Iseppi su come il progetto potesse partire «sottofinanziato e un po’ azzoppato», oltre all’aver tenuto il punto, come gruppo consiliare, sull’effettivo svolgimento dei lavori. La critica che Galloni e Fdi riservano a Venturelli e ai suoi amministratori è quella di fare troppo affidamento sulla possibilità di una proroga dei termini da parte dei ministeri competenti, come se questo potesse sopperire alle inadempienze burocratiche locali. Più volte nel video Galloni sottolinea la lentezza con la quale l’amministrazione ha invertito la rotta sul cantiere e invita il sindaco a «riferire con urgenza in consiglio comunale la situazione delle nuove scuole, ma più che
Stefano Bonacorsi