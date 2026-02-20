Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

A seguito della chiusura del punto vendita Sigma alle Terrazze, conseguenza del concordato che coinvolge il gruppo Realco e diversi supermercati in regione, il sindaco di Mirandola Letizia Budri esprime la propria vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza che il supermercato ha rappresentato per la comunità cittadina.'Oggi si ferma, e confidiamo tutti che si tratti davvero di una chiusura temporanea, un punto di riferimento per tanti cittadini di Mirandola. La chiusura del Sigma alle Terrazze, conseguenza del concordato di Realco che ha coinvolto numerosi punti vendita in regione – tre solo in provincia di Modena – tocca la nostra comunità più di quanto possano raccontare i numeri. Per anni il nostro Sigma a ridosso dei viali della Circonvallazione è stato sinonimo di qualità, gentilezza e vicinanza. Per molte persone, soprattutto anziani, ha rappresentato autonomia e quotidianità, la possibilità di fare la spesa a piedi, in modo indipendente. Ieri, insieme agli altri sindaci dei comuni interessati dalle chiusure abbiamo ricevuto aggiornamenti dall’assessore regionale Giovanni Paglia, che ha espresso preoccupazione, ma anche fiducia nell’arrivo di un’offerta vincolante da parte di un nuovo gruppo della grande distribuzione, con l’obiettivo di riaprire in tempi brevi i supermercati.Oggi dovrebbe sbloccarsi il pagamento ai dipendenti della mensilità di gennaio e la prima richiesta è che anche per quella di febbraio e il riconoscimento della cassa integrazione attivata, non si scontino tempi lunghi, che rischiano di mettere in difficoltà decine di famiglie sul territorio. Il mio saluto, insieme a quello di tantissimi mirandolesi, vuole essere prima di tutto un ‘Grazie’ e poi un ‘Arrivederci, a presto!’ alle ragazze, che per anni hanno accolto clienti amici con il loro sorriso e la loro disponibilità - continua il sindaco -. Questa mattina vedere gli abbracci e le lacrime alle casse è stato il segno più eloquente e tangibile di un legame che va oltre la logica del commercio'.