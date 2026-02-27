Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, lavori al Cinema Mac Mazzieri: dalla Fondazione di Modena 65mila euro

'Nel corso di quest’anno lavoreremo con determinazione per intercettare nuovi fondi che ci consentano di realizzare il secondo stralcio dei lavori'

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione programmati dall’Amministrazione Comunale del cinema Mac Mazzieri di Pavullo. 'Determinante per la realizzazione degli interventi è stato il contributo della Fondazione di Modena, pari a 65mila euro sui 116mila euro complessivamente utilizzati, il cui sostegno ha permesso di consolidare e valorizzare uno spazio culturale strategico per l’intero territorio' - fa sapere il Comune.

'Gli interventi conclusi rappresentano il primo stralcio di un percorso più ampio di riqualificazione del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri. Abbiamo scelto di partire dagli adeguamenti strutturali e tecnici più urgenti, per garantire sicurezza, qualità e funzionalità alla struttura - spiega l'amministrazione -. Nel corso di quest’anno lavoreremo con determinazione per intercettare nuovi fondi che ci consentano di realizzare il secondo stralcio dei lavori, con la riqualificazione delle 420 poltroncine e della pavimentazione della sala, così da completare in modo organico il progetto di ammodernamento del nostro teatro. L’obiettivo è chiaro: consegnare agli oltre 30mila spettatori, che ogni anno si presentano agli spettacoli in sala, uno spazio culturale pienamente rinnovato, capace di rispondere agli standard contemporanei di comfort e qualità, e di rafforzare ulteriormente il ruolo del Cinema Teatro come cuore culturale e sociale della nostra città'.

