Pavullo, lavori al Cinema Mac Mazzieri: dalla Fondazione di Modena 65mila euro

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione programmati dall’Amministrazione Comunale del cinema Mac Mazzieri di Pavullo. 'Determinante per la realizzazione degli interventi è stato il contributo della Fondazione di Modena, pari a 65mila euro sui 116mila euro complessivamente utilizzati, il cui sostegno ha permesso di consolidare e valorizzare uno spazio culturale strategico per l’intero territorio' - fa sapere il Comune.

'Gli interventi conclusi rappresentano il primo stralcio di un percorso più ampio di riqualificazione del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri. Abbiamo scelto di partire dagli adeguamenti strutturali e tecnici più urgenti, per garantire sicurezza, qualità e funzionalità alla struttura - spiega l'amministrazione -. Nel corso di quest’anno lavoreremo con determinazione per intercettare nuovi fondi che ci consentano di realizzare il secondo stralcio dei lavori, con la riqualificazione delle 420 poltroncine e della pavimentazione della sala, così da completare in modo organico il progetto di ammodernamento del nostro teatro. L’obiettivo è chiaro: consegnare agli oltre 30mila spettatori, che ogni anno si presentano agli spettacoli in sala, uno spazio culturale pienamente rinnovato, capace di rispondere agli standard contemporanei di comfort e qualità, e di rafforzare ulteriormente il ruolo del Cinema Teatro come cuore culturale e sociale della nostra città'.