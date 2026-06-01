Ballottaggio a Vignola, l’Anpi: ‘Scegliere chi si dichiara apertamente antifascista’

‘Domenica prossima i vignolesi saranno chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio tra la sindaca uscente Emilia Muratori e Angelo Pasini. Si celebra in questi giorni l'importante anniversario del 2 giugno: l'80° della nascita della Repubblica e della elezione della Assemblea Costituente che ha dato all'Italia una Costituzione antifascista, dopo 20 anni di dittatura e cinque di guerra. Proprio in quella occasione tante, tantissime donne si recavano ai seggi con le tessere elettorali per la prima volta’. Così, in una nota, l’Anpi in vista del ballottaggio.

‘Non lasciamo che conquiste come questa vengano dimenticate. L’Anpi sta da sempre dalla parte di chi si dichiara apertamente antifascista. Con questa posizione ufficiale Anpi Vignola prende le distanze da chi utilizza il nostro nome in modo strumentale e meschino. Vignola ha una storia democratica profonda, radicata nei valori della Resistenza, per questo vi invitiamo a partecipare in massa a questo ballottaggio, a recarvi ai seggi e a stare dalla parte di chi si riconosce nei valori della Resistenza. Non lasciate che siano altri a decidere il futuro della vostra città: andate a votare’.