Confronto pubblico tra le ragioni del Sì e del No mercoledì sera, 18 febbraio, alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 a Pavullo. L'avvocato Guido Sola e l'avvocato Mauro Sentimenti esporranno le tesi a sostegno delle due posizioni. Modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.
Referendum giustizia, a Pavullo mercoledì sera le ragioni del Sì e del No a confronto
Alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 con Guido Sola e Mauro Sentimenti: modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli
