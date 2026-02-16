Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, a Pavullo mercoledì sera le ragioni del Sì e del No a confronto

Alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 con Guido Sola e Mauro Sentimenti: modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli

Confronto pubblico tra le ragioni del Sì e del No mercoledì sera, 18 febbraio, alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 a Pavullo. L'avvocato Guido Sola e l'avvocato Mauro Sentimenti esporranno le tesi a sostegno delle due posizioni. Modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.

