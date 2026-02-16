La Polizia Locale di Mirandola, con il supporto dell’unità cinofila, ha accertato la presenza di due soggetti di origine rumena e moldava all’interno del centro anziani dismesso di viale Libertà 8. I due avevano di fatto occupato l’immobile, predisponendolo a uso abitativo e bivaccando al suo interno. Considerata la natura abusiva dell’occupazione, gli agenti hanno accompagnato i soggetti presso gli uffici del Comando per gli accertamenti fotodattiloscopici e hanno proceduto alla denuncia a piede libero per invasione di edifici. Contestualmente è stato disposto il Daspo urbano, con provvedimento di allontanamento e divieto di accesso all’area.
Mirandola, un rumeno e un moldavo occupano ex centro anziani: edificio sgomberato
I due avevano di fatto occupato l’immobile, predisponendolo a uso abitativo e bivaccando al suo interno
