Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, un rumeno e un moldavo occupano ex centro anziani: edificio sgomberato

Mirandola, un rumeno e un moldavo occupano ex centro anziani: edificio sgomberato

I due avevano di fatto occupato l’immobile, predisponendolo a uso abitativo e bivaccando al suo interno

1 minuto di lettura

La Polizia Locale di Mirandola, con il supporto dell’unità cinofila, ha accertato la presenza di due soggetti di origine rumena e moldava all’interno del centro anziani dismesso di viale Libertà 8. I due avevano di fatto occupato l’immobile, predisponendolo a uso abitativo e bivaccando al suo interno. Considerata la natura abusiva dell’occupazione, gli agenti hanno accompagnato i soggetti presso gli uffici del Comando per gli accertamenti fotodattiloscopici e hanno proceduto alla denuncia a piede libero per invasione di edifici. Contestualmente è stato disposto il Daspo urbano, con provvedimento di allontanamento e divieto di accesso all’area.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'

'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'

Mirandola, ricettazione di formaggi e salumi: rumeno denunciato

Mirandola, ricettazione di formaggi e salumi: rumeno denunciato

Carpi - Mirandola, Altini ai cittadini: 'Avrete due ospedali dello stesso livello, ma non ragioniamo più in posti letto'

Carpi - Mirandola, Altini ai cittadini: 'Avrete due ospedali dello stesso livello, ma non ragioniamo più in posti letto'

A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticante: denunciato minorenne

A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticante: denunciato minorenne

Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'

Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'

Mirandola, controlli della polizia locale a scuola: trovata droga nascosta in più punti dell'edificio

Mirandola, controlli della polizia locale a scuola: trovata droga nascosta in più punti dell'edificio

Articoli più Letti Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Articoli Recenti 'Villa Sorra, cantiere infinito: i costi lievitano e i tempi si allungano. Esposto al Ministero'

'Villa Sorra, cantiere infinito: i costi lievitano e i tempi si allungano. Esposto al Ministero'

Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì

Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato

Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato