'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'

Il Pd: 'Il sindaco di tutti i Mirandolesi deve chiarire ai cittadini la propria posizione politica, in quanto non secondaria alle scelte che andrà a fare'

'Apprendiamo dalla stampa del passaggio del consigliere mirandolese Guglielmo Golinelli dalle fila della Lega al neonato partito di estrema destra fondato dal Generale Vannacci. Ci chiediamo quale sia la posizione del sindaco Budri a riguardo, sia dal punto di vista pratico che ideologico: chiederà al Golinelli di fare un passo indietro in consiglio comunale, quale segno di rispetto degli oltre 200 mirandolesi che gli avevano accordato fiducia in osservazione delle posizioni politiche della Lega, partito che pur nelle sue innumerevoli giravolte ideologiche non ha mai espresso posizioni estremiste come il partito di Vannacci?' A interrogarsi sul tema è la segreteria Pd di Mirandola.

'Oppure si allineerà con lui, supina come sempre alla direzione politica decisa da Golinelli? Davvero il sindaco vuole remigrare (leggi: deportare) i quasi 4000 cittadini mirandolesi di origine straniera? Golinelli e Budri sono ovviamente liberi di scegliere in coscienza, ma il sindaco di tutti i Mirandolesi deve chiarire ai cittadini la propria posizione politica, in quanto non secondaria alle scelte che andrà a fare per la città'.

