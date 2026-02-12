Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Guglielmo Golinelli lascia il ruolo di segretario provinciale della Lega di Modena e aderisce al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Con lui passa col generale anche Giuseppe Vandelli, coordinatore provinciale Lega Giovani Modena.L'ufficialità è arrivata questa mattina dopo che lo stesso Golinelli aveva preso parte all'incontro di Modena all'Rmh, prima uscita pubblica di Vannacci fuori dalla Lega.'Dopo anni di militanza nella Lega, abbiamo maturato, seppur con rammarico, la decisione di concludere il nostro percorso all’interno del partito per aderire a Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico fondato dal generale Roberto Vannacci - scrivono Golinelli e Vandelli -. Una scelta non semplice, che arriva al termine di una lunga riflessione politica e personale. In questi anni abbiamo vissuto la Lega come una comunità umana prima ancora che politica, ricoprendo incarichi istituzionali con orgoglio e senso di responsabilità. Tuttavia, negli ultimi tempi è emerso un crescente disagio rispetto a una linea politica apparsa spesso ondivaga su temi fondamentali e a una progressiva perdita di identità sui valori non negoziabili'.'Negli ultimi anni ho percepito un’assenza di direzione chiara su questioni decisive – dichiara Guglielmo Golinelli – e un progressivo abbandono della rappresentanza del mondo agricolo, che considero centrale per la nostra economia e per la nostra identità, al pari di temi come la famiglia e la sovranità.Dopo aver espresso in ogni sede le mie posizioni, spesso in solitudine, ho ritenuto coerente intraprendere un nuovo cammino che restituisca entusiasmo e chiarezza politica'.'La fuoriuscita del generale Vannacci dalla Lega rappresenta, a nostro avviso, un punto di non ritorno. Con la sua uscita – afferma Giuseppe Vandelli – il partito perde una delle ultime voci autenticamente sovraniste e identitarie, in un clima di ambiguità evidenti anche sul piano internazionale, non ultima la questione dell’ennesimo invio di armi all’Ucraina. Non ritengo inoltre conciliabile con i miei valori e principi la nuova linea libertaria proposta da alcuni esponenti di partito, che cerca uno strano connubio tra federalismo e progressismo, con un’inedita apertura ai cosiddetti “diritti civili”'.'Riteniamo legittimo il confronto interno e comprensibile la ricerca di equilibri di governo, ma non possiamo condividere una dinamica in cui le posizioni affermate pubblicamente vengono poi sistematicamente smentite nelle scelte parlamentari o dalla mancanza di atti concreti. Aderiamo quindi a Futuro Nazionale con la volontà di contribuire alla costruzione di una forza politica coerente sui temi della sovranità, della sicurezza, della remigrazione, della difesa della vita e della famiglia, della tutela delle radici cristiane e della reindustrializzazione del Paese.Ringraziamo chi in questi anni ha condiviso con noi un percorso politico e umano fatto di impegno e passione. I rapporti personali costruiti restano un patrimonio prezioso. Ma oggi scegliamo, con convinzione, di continuare a batterci per le idee in cui crediamo, certi che la coerenza sia il primo dovere verso i cittadini'.