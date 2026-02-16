'Villa Sorra, cantiere infinito: i costi lievitano e i tempi si allungano. Esposto al Ministero'
Piccinini e Garibaldi: 'Negli ultimi cinque anni il sindaco Gargano ha cambiato versione sulla fine lavori sei volte'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato
Da Santiago del Cile a Castelfranco Emilia: la storia di Antonella Padovani e della sua scuola di danza
Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini
Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del MaliArticoli Recenti
Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì
Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini
Castelnuovo, minaccia e picchia compagna e figlia: braccialetto elettronico per un 44enne
'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'