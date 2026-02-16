Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Villa Sorra, cantiere infinito: i costi lievitano e i tempi si allungano. Esposto al Ministero'

Piccinini e Garibaldi: 'Negli ultimi cinque anni il sindaco Gargano ha cambiato versione sulla fine lavori sei volte'

'Nel suo ultimo annuncio il sindaco Gargano aveva prospettato la fine dei lavori per il restauro di Villa Sorra nel 2026. Non sarà così, non è neppure detto che i lavori si concludano nel 2027. Lo abbiamo potuto constatare di persona in una visita guidata effettuata nei giorni scorsi all’interno del cantiere accompagnati dal Direttore dei lavori, l'architetto Avosani. Negli ultimi cinque anni il sindaco Gargano ha cambiato versione sulla fine lavori sei volte: ogniqualvolta annuncia la conclusione del restauro della Villa, i tempi si allungano e i costi lievitano, tanto che, al prossimo annuncio ci prepariamo ad incrociare le dita'. A parlare sono Sabina Piccinini della lista civica 'Nuovo San Cesario' e Roberta Garibaldi di Fdi.

'L’unica certezza sono le spese che salgono per un cantiere infinito che ha superato ormai la cifra di 6milioni di euro (6'354'675,59 euro). Il carico eccessivo dei costi per il restauro della Villa ha tolto finanziamenti importanti per la manutenzione del Giardino Storico e del Parco che proprio dieci anni fa vinse il premio “Parco più bello d’Italia”. Erano altri tempi, oggi quella bellezza è solo un ricordo, fra siepi di bosso rinsecchite, alberi infestanti e ceppaie di pioppo abbandonate.
Il progetto di riqualificazione del Giardino Storico si limita al restauro dei camminamenti nell’area antistante la Limonaia fino alla Peschiera, quando invece piante così prestigiose avrebbero bisogno di essere seguite con cura ed attenzione costanti. Nel 2021 la Soprintendenza aveva espressamente richiesto ai Comuni proprietari di includere il verde di Villa Sorra tra le priorità di intervento, adottando un piano di manutenzione adeguato da affidare a personale qualificato. Si va avanti senza un custode, senza un giardiniere fisso, figure che in passato avevano garantito un minimo di presidio e la cura del verde con continuità. Queste considerazioni sono state raccolte in un esposto inviato dai nostri Gruppi al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, affinchè intervenga a tutela di un luogo unico che, nonostante tutto, riesce ancora ad incantarci'.

