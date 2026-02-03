'Bilancio Castelfranco, stangata Imu: le associazioni di categoria stroncano'

'Nei giorni scorsi il comune di Castelfranco Emilia ha comunicato alle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam che il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028, comporterà ulteriori aumenti per le imprese: aumento dell'aliquota Imu per la categoria D7 relativa agli immobili utilizzati direttamente per attività produttive che passa da 0,96% a 1,06% aliquota massima consentita e aumento del canone mercatale che passa da 0,2016 €/mq a 0,252 €/mq'. A darne notizia sono le stesse associazioni.

'Pur consapevoli della riduzione del trasferimento di risorse dal livello nazionale constatiamo che l’intero importo è scaricato quasi interamente sui comparti produttivi. Ora è chiaro ed evidente che il contesto economico comporta forte attenzione ai bilanci, questo vale non solo per gli enti pubblici, ma anche per le imprese che devono reggere le tensioni sui mercati in rapporto alla concorrenza e contribuire con il proprio lavoro al mantenimento dell’occupazione e della solidità della comunità locale. Nel bilancio non sono evidenziati interventi alla voce risparmio od economie, né tantomeno quali vantaggi, in termini anche economici, porteranno in futuro gli investimenti programmati per le imprese e per i cittadini. Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam ribadiscono pertanto la contrarietà ad aumenti sulle imprese e chiedono all'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia di rivedere l’impostazione del bilancio di previsione 2026-2028'.