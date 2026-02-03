Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Ieri i carabinieri di Finale Emilia hanno dato esecuzione all’Ordine di carcerazione nei confronti di un minore di 17 anni condannato a scontare la pena di 11 mesi e 4 giorni di reclusione per una serie di delitti commessi, tra l’8 luglio 2022 e il 17 marzo 2023 a Finale Emilia.

Il provvedimento rappresenta l’ultimo atto di un articolato percorso investigativo avviato nell’ottobre 2022, nel momento in cui i carabinieri avevano denunciato tre minorenni responsabili di rapine, tentate rapine, percosse e minacce ai danni di coetanei, nonché di ulteriori episodi emersi durante gli accertamenti.

Il successivo 8 dicembre 2022, i militari avevano eseguito un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni in cui veniva disposto il collocamento in comunità del 17enne, in sostituzione della permanenza in casa, misura più volte violata.

Il 19 dicembre 2022, ulteriori attività investigative avevano portato alla denuncia del giovane e di un complice per altre rapine, tentate e consumate, commesse nell’autunno dello stesso anno.

Il 28 agosto 2023, a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, i Carabinieri avevano eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip minorile, traducendo il minore presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna.

Analoga attività era stata svolta il 4 ottobre 2024, quando, su disposizione del Magistrato di Sorveglianza, i militari avevano eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare in comunità, emesso a seguito di ulteriori inosservanze e della reiterazione di condotte delittuose. L’ordine di carcerazione eseguito ieri conclude il percorso giudiziario relativo ai fatti contestati.