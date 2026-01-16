Furti a Finale Emilia, arrestato 30enne albanese

Questa notte i carabinieri di Finale hanno arrestato un trentenne, di origine albanese, responsabile di una serie di furti avvenuti la sera precedente.

La sera del 15 gennaio, tra le 22.20 e le 22.45, l’indagato si era introdotto dopo una effrazione, all’interno di tre diversi esercizi commerciali del centro, tra cui una pizzeria in cui aveva rubato un telefono cellulare.

I carabinieri lo hanno fermato mentre era in bicicletta. La perquisizione ha portato al rinvenimento del telefono cellulare, poi restituito al proprietario, ed il sequestro di una valigetta contenente attrezzi idonei allo scasso. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri recenti furti commessi nelle attività commerciali della zona.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.