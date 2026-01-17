Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sant'Antonio: la benedizione degli animali a Gaiato di Pavullo domenica

Dalle ore 11 dopo la messa partecipata anche dagli animali con nastro rosso, benedizione nel piazzale della chiesa parrocchiale. Poi prodotti tipici e Vin Brulé

Si rinnova domenica 18 gennaio, presso il piazzale antistante la chiesa di Gaiato di Pavullo, l'antico rito della benedizione degli animali, in occasione della festività di S.Antonio, protettore degli animali. Al termine della Santa Messa delle ore 11, partecipata anche dagli animali insieme ai loro accompagnatori, decine tra cani, gatti, asini, cavalli, conigli e animali da cortile, agghindati con fiocchetto rosso, si riuniranno anche quest'anno per ricevere la benedizione dal sacerdote.

 

Negli anni l'iniziativa, che torna a celebrare un'antico rito di origine contadina, non manca di attirare centinaia di persone, molte della quali accompagnate dai loro piccoli e grandi amici animali.

 

Anche quest'anno la messa si terrà sotto il tendone allestito nel cortile della canonica in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione della locale chiesa parrocchiale, previsti nel corso del 2026

 

