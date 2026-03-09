Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, l'assessore Poletti garantisce: 'Sulla Ztl il percorso procede con chiarezza'

'La Ztl deve essere introdotta con gradualità, permettendo alle persone di abituarsi al cambiamento senza stravolgere le proprie abitudini'

'L’introduzione della Ztl (Zona a traffico limitato) nel centro storico di Carpi prosegue secondo il percorso già delineato dall’amministrazione comunale, con un’impostazione chiara: gradualità nell’applicazione, attenzione alle esigenze di residenti e attività economiche e un insieme di interventi pensati per accompagnare questa trasformazione'. Lo precisa l’assessore al Commercio del Comune di Carpi Paola Poletti chiarendo che 'non c’è alcun cambio di passo rispetto a quanto dichiarato già nel novembre 2024. La Ztl deve essere introdotta con gradualità, permettendo alle persone di abituarsi al cambiamento senza stravolgere le proprie abitudini. Allo stesso modo è importante che i residenti non subiscano penalizzazioni nella vita quotidiana e che le attività economiche possano continuare a lavorare con serenità'.

Il progetto che verrà attuato rappresenta una versione più contenuta rispetto al disegno originario, con un’area di applicazione ridotta e che interessa strade già oggi utilizzate prevalentemente dai residenti. 'Per arrivare al cambiamento in modo progressivo, l’Amministrazione ha scelto consapevolmente di spostarne l’avvio alla primavera del 2027, in modo da avere il tempo di mettere in atto tutti gli interventi di accompagnamento necessari'.

La Ztl, dunque, entrerà in funzione solo quando sarà operativo il sistema digitale di gestione dei varchi che consentirà di rilasciare autorizzazioni al transito in modo semplice e flessibile per le diverse esigenze come manutenzioni, carichi e scarichi, assistenza a persone fragili o altre necessità.

I varchi, i quali entreranno in funzione inizialmente in alcuni specifici giorni e fasce orarie, saranno inoltre dotati di telecamere di contesto, che contribuiranno a rafforzare il controllo e la sicurezza del centro storico, offrendo uno strumento in più a supporto del lavoro della Polizia Locale e delle forze dell’ordine. Parallelamente l’Amministrazione sta lavorando sul tema dell’accessibilità e della sosta, con interventi che puntano ad agevolare al centro storico: tra questi l’aumento della rotazione nei parcheggi di attestazione, come piazzale Baracchi, la revisione delle modalità di sosta nel parcheggio Meccano e l’avvio di un percorso di studio per rafforzare la dotazione di posti auto nell’area della Meridiana.

Il percorso sulla Ztl, inoltre, si inserisce inoltre in una strategia più ampia di rilancio del centro storico: il Comune di Carpi si è candidato al bando regionale per l’Hub urbano, che prevede interventi sulla qualità dello spazio pubblico – come la segnaletica turistico-commerciale e la valorizzazione degli spazi urbani – affiancati da contributi alle imprese per nuove aperture o per la riqualificazione delle attività esistenti.

'Nei prossimi giorni – aggiunge l’assessore Poletti – incontreremo come ogni anno i commercianti del centro storico e le associazioni di categoria per presentare i progetti in corso e confrontarci sulle esigenze di chi vive e lavora quotidianamente questi spazi.

L’ascolto resta un elemento fondamentale per costruire politiche efficaci e condivise. Il dibattito che c’è stato è stato serio e approfondito, come è normale che accada su scelte importanti per la città. Non si tratta di scontri politici, ma di una discussione determinata e responsabile, orientata a trovare le soluzioni migliori per il centro storico e per l’economia cittadina. Le polemiche costruite su presunte incoerenze non corrispondono alla realtà dei fatti e non distoglieranno questa Amministrazione dal lavoro che sta portando avanti per rendere il centro di Carpi più vivibile, sicuro e attrattivo'.

