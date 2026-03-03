Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

'Quell’edificio è una ferita aperta da quasi vent’anni. È degradato, è un pessimo biglietto da visita per chi entra in città'

2 minuti di lettura
Con l’approvazione in Giunta del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la prima volta l’Amministrazione comunale approva il progetto che porterà agli espropri e, quindi, alla demolizione dell’edificio di via Circonvallazione 189.

L’intervento, ha valore complessivo di 5,97 milioni di euro che viene confermato: l’approvazione del PFTE consente di avviare la Conferenza dei Servizi che accompagnerà l’iter urbanistico necessario alla definizione del valore pubblico dell’opera e, dove previsto, all’attivazione delle procedure di esproprio. Un passaggio tecnico fondamentale per poter procedere nei tempi più rapidi possibili alla demolizione.

“Diciamolo con semplicità – afferma il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – quell’edificio è una ferita aperta da quasi vent’anni. È degradato, è un pessimo biglietto da visita per chi entra in città. I cittadini non chiedono parole complicate: chiedono che venga abbattuto e che al suo posto nasca qualcosa di bello e utile. Ed è quello che vogliamo fare”.


Il Comune, assegnatario di un contributo regionale di 1.250.000 euro attraverso il bando “Rigenerazione Urbana 2024”, intende procedere con ritmi serrati. Parallelamente all’iter urbanistico proseguirà la progettazione esecutiva, che sarà accompagnata da momenti di confronto con la città e con le associazioni del territorio.

'Abbiamo urgenza di trasformare Sassuolo – prosegue il sindaco – e quella è una delle sue parti più critiche.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non possiamo più permetterci immobilismo. L’obiettivo è arrivare all’abbattimento dell’ex 189 e alla rinascita di quell’area. È un impegno preciso che ci siamo presi con i cittadini'.


Il progetto si articola in due lotti funzionali: il primo riguarda la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura a valenza sociale destinata a ospitare la Casa delle Associazioni e il Centro Antiviolenza; il secondo interessa l’area del Parco Amico e il comparto del “Diamante”, con il potenziamento dei servizi alle famiglie e la riqualificazione degli spazi verdi e dei collegamenti ciclopedonali. 'Non è solo un intervento edilizio – conclude Mesini –. È una scelta di responsabilità verso la città. Togliere il degrado e restituire qualità, sicurezza e bellezza a un’area strategica. Quello stabile deve andare giù. E al suo posto deve nascere qualcosa che renda orgogliosi i sassolesi'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

Divieto di sorpasso Modena-Sassuolo, i sindaci: 'Nessuno scaricabarile sugli autotrasportatori'

Franchini (Ruote Libere): 'Divieto sorpasso Modena-Sassuolo: si può fare, ma Anas smetta di limitarsi ai divieti'

Franchini (Ruote Libere): 'Divieto sorpasso Modena-Sassuolo: si può fare, ma Anas smetta di limitarsi ai divieti'

Il Sassuolo cala il tris contro il Verona: Berardi da sogno

Il Sassuolo cala il tris contro il Verona: Berardi da sogno

Sassuolo, furto negli spogliatoi della palestra parrocchiale: denunciato

Sassuolo, furto negli spogliatoi della palestra parrocchiale: denunciato

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina

Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato