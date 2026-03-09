Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Le cause che hanno originato l'incendio sono attualmente in fase di accertamento

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Carpi per far fronte a un incendio sviluppatosi all'interno dei locali interrati di un condominio in via Lincoln.

L’allarme è scattato alle 21.15. I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che il fumo e il calore si propagassero ai piani superiori dell’edificio. L’area è stata messa in sicurezza e, fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.

Al termine delle operazioni di spegnimento e della successiva verifica tecnica, è stato necessario inibire l'accesso a 15 scantinati del palazzo. Il provvedimento di interdizione si è reso necessario a causa del danneggiamento degli impianti elettrici derivati dal rogo, che hanno compromesso la sicurezza dei locali interessati.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. Le cause che hanno originato l'incendio sono attualmente in fase di accertamento.

