Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Sconfitta esterna per il Carpi di mister Cassani. Nel turno infrasettimanale la formazione carpigiana finisce ko davanti al Gubbio. Decisivi i gol di Saber e Varone. A tempo scaduto il gol della bandiera del Carpi con Lombardi.
TABELLINO
Gubbio vs AC Carpi 2-1 (1-0)
Reti: 20′ Varone (G), 52′ Saber (G), 90’+6 Lombardi (C)
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Podda, Varone (dal 78′ Fazzi), Carraro (dal 61′ Rosaia), Saber (dal 70′ Di Massimo), Tentardini (dal 70′ Murru); Ghirardello, Minta (dal 70′ Djankpata). A disposizione: Bagnolini, Tomasella, Signorini, Costa, Mastropietro, Bacalini, La Mantia. All. Di Carlo
AC Carpi (3-5-2): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (dal 70′ Lombardi); Verza (dall’85’ Tcheuna), Pietra, Rosetti, Figoli (dal 55′ Giani), Cecotti (dal 46′ Rigo); Gaddini (dal 55′ Sall), Stanzani. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Amayah, Mahrani. All. Cassani
Arbitro: Sig. Rossini sez. Torino/ Assistenti: Bosco – Lombardi/ 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)/ Operatore FVS Sig. Tini Brunozzi (Foligno)
Ammoniti: Rigo (C), Di Bitonto (G)
Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.
Foto Carpi calcio