Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Decisivi i gol di Saber e Varone. A tempo scaduto il gol della bandiera del Carpi con Lombardi

1 minuto di lettura

Sconfitta esterna per il Carpi di mister Cassani. Nel turno infrasettimanale la formazione carpigiana finisce ko davanti al Gubbio. Decisivi i gol di Saber e Varone. A tempo scaduto il gol della bandiera del Carpi con Lombardi. 

TABELLINO 

Gubbio vs AC Carpi 2-1 (1-0)

Reti: 20′ Varone (G), 52′ Saber (G), 90’+6 Lombardi (C)

Gubbio (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Podda, Varone (dal 78′ Fazzi), Carraro (dal 61′ Rosaia), Saber (dal 70′ Di Massimo), Tentardini (dal 70′ Murru); Ghirardello, Minta (dal 70′ Djankpata). A disposizione: Bagnolini, Tomasella, Signorini, Costa, Mastropietro, Bacalini, La Mantia. All. Di Carlo

AC Carpi (3-5-2): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (dal 70′ Lombardi); Verza (dall’85’ Tcheuna), Pietra, Rosetti, Figoli (dal 55′ Giani), Cecotti (dal 46′ Rigo); Gaddini (dal 55′ Sall), Stanzani. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Amayah, Mahrani. All. Cassani

Arbitro: Sig. Rossini sez. Torino/ Assistenti: Bosco – Lombardi/ 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)/ Operatore FVS Sig. Tini Brunozzi (Foligno)

Ammoniti: Rigo (C), Di Bitonto (G)

Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi calcio

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Eccellenza, il Formigine ora ci crede ma il calendario è da brividi

Eccellenza, il Formigine ora ci crede ma il calendario è da brividi

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle