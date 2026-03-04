Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine ora ci crede ma il calendario è da brividi

Si comincia domenica con la trasferta a Castelvetro contro un Terre di Castelli reduce da 6 vittorie di fila e che non perde da una vita

Dopo la vittoria, fondamentale, di domenica contro la Bobbiese, il Formigine ora ci crede ma il calendario della prossime cinque partite è da brividi. Domenica trasferta a Castelvetro contro un Terre di Castelli reduce da 6 vittorie di fila e che non perde da una vita, ovvero proprio dalla partita d'andata di Formigine. La domenica dopo al Pincelli (o a Fiorano) contro il Fiorenzuola, secondo in classifica, poi trasferta quasi proibitiva sul campo della Vianese, terza,gara in casa contro un'Agazzanese in crisi ma che sta recuperando i tanti infortunati che aveva, quindi gara decisiva a Rolo, autentico scontro diretto.

Al termine della gara di domenica, l’allenatore del Real Formigine Simone Cavalli si è mostrato visibilmente soddisfatto: 'Complimenti ai ragazzi, hanno disputato una partita di grande personalità. È così che voglio vederli in campo. Abbiamo giocato con intensità, concedendo davvero poco agli avversari e senza mai abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento sapendo che d’ora in avanti ogni partita dovrà essere affrontata come una finale. Ora però godiamoci questa vittoria meritata e subito dopo torniamo al lavoro per prepararci ai prossimi impegni'.

Lapidario il commento di mister Bongiorni: 'Abbiamo sbagliato l’approccio, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo provato a rimediare, ma loro sono stati più determinati e per noi è stato tutto molto difficile'.

Matteo Pierotti

Formigine: tre auto distrutte da un incendio, nessun ferito

Eccellenza, tre punti fondamentali per il Formigine

Sassuolo, ponte di via Regina Pacis: lavori conclusi entro fine anno

Formigine, esce di strada di notte: divelti i pali della ciclabile

Eccellenza, il Formigine cade al Pincelli ma è un ko che non fa male

Eccellenza, il Formigine ora crede nella salvezza

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

