Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Bilancio straordinario dopo due giornate di gare intense e ricche di emozioni alla gara nazionale a squadre Gpg (under 14)

Pentamodena torna da Caorle (Venezia) con un bilancio straordinario dopo due giornate di gare intense e ricche di emozioni alla gara nazionale a squadre Gpg (under 14).
Sabato, nella categoria Ragazzi/Allievi (2013/2012), la squadra composta da Pietro Molinari, Simone Sciarrino, Giorgio Scolaro e Lorenzo Zanardi – numero 2 del ranking nazionale – ha dominato fin dall’inizio.

 

Dopo tre vittorie nette nel girone, gli atleti modenesi hanno superato Cus Piemonte, Scherma Treviso, Città dei Mille e Cus Pavia nelle dirette, accedendo a una semifinale di alto livello contro la Virtus Scherma Salento. Anche in questo caso il controllo del match in pedana è stato costante, fino al 45-37 finale.

 

La sfida per il titolo li ha messi di fronte alla storica rivale Lazio Scherma Ariccia, guidata dal campione italiano Emanuele Cuculi. Con una prova impeccabile, senza sbavature e sempre uniti, i quattro atleti del Pentamodena hanno conquistato il titolo italiano con il punteggio di 45-39. Una vittoria di grande spessore tecnico ed emotivo. Nella stessa categoria hanno combattuto con impegno e determinazione anche le altre due squadre del Pentamodena formate da Tommaso Orlandi, Carlos Nicoletti, Andrea Sereni, Tommaso Reggiani, Emanuele Falso, Enrico Andreoli e Gabriele Carbone.

 

Domenica si è aperta con la categoria Ragazze/Allieve, che contava 51 squadre.
Anna Paola Monari, Beatrice Roero, Olivia Tazzioli e Vittoria Manetta hanno iniziato con una vittoria e una sconfitta nel girone, quest’ultima contro la squadra numero 2 del ranking nazionale.

 

Nelle dirette hanno cambiato marcia, superando Pordenone 45-35 e firmando un’autentica impresa contro la Comini Padova, numero 4 dopo i gironi, con un emozionante 45-44. L’accesso alle prime otto è sfumato per sole due stoccate, 43-45, al termine di un assalto combattuto punto su punto. Il 16esimo posto finale rappresenta un risultato di grande valore, frutto di grinta, coesione e crescita tecnica.

 

Sempre domenica è arrivato un altro risultato di prestigio con il terzo posto nella categoria Maschietti/Giovanissimi. Edoardo Corradi, Francesco Orlandi, Pietro Sportelli e Andrea Glorioso hanno iniziato con due vittorie nel girone e sono entrati nel tabellone delle dirette come numero 5. Dopo il successo contro le Lame Friulane (36-21) e una diretta più combattuta contro la Scherma Modica (36-33), i modenesi hanno vinto un derby al cardiopalma contro la Pettorelli Piacenza per 36-35.
In semifinale hanno faticato a restare ‘agganciati’ al punteggio contro la Scherma Bergamo, che si è imposta 36-29, ma il terzo gradino del podio è stato conquistato con pieno merito.
Nella stessa categoria ha esordito anche la squadra composta da Cesare Ardito Di Prima, Eros Yang e Simone Manfredini, capace di ottenere una vittoria nel girone e una nella prima diretta, chiudendo al 26° posto su 43 squadre.
Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

