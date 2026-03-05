Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

A 8 turni dalla fine non si può ancora chiamarla finale, ma dalla gara di sabato capiremo chi vincerà il campionato

Sabato a San Michele, nell'anticipo di Promozione tra Sanmichelese e Medolla San Felice, si deciderà quasi sicuramente chi vincerà il campionato. A 8 turni dalla fine non si può ancora chiamarla finale, ma dalla gara di sabato capiremo chi vincerà il campionato. E' vero, c'è anche un terzo incomodo, il Castellarano, che però è a -5 dalla capolista Medolla e finora ha gettato al vento troppe occasioni (vedi pareggio col fanalino Casalgrande ma non solo) ed è quasi impossibile che rientri in corsa. Squadra troppo discontinua e anche se arriva da due vittoria di fila, non ci fidiamo più. Tra l'altro i reggiani, così come il Medolla, non ha ancora osservato il turno di riposo al contrario dei sassolesi di Azzurro.

«Arriviamo entrambe in momento non dei migliori – spiega Lorenzo Bordini, dg del Medolla San Felice, sulle colonne del Carlino Modena – noi abbiamo pareggiato 3 delle ultime 4, perdendo almeno 5 o 6 punti che potevano darci più vantaggio, loro vengono da 2 ko di fila. Ma non sono stupito, il ritorno è sempre del tutto diverso dall’andata, lo stesso Castellarano che viene da 2 vittorie si è rifatto sotto ed è molto pericoloso. Due risultati su tre?

Non credo, se vinciamo può essere un allungo pesante, ma se pareggiamo e il Castellarano vince li abbiamo addosso. Il campionato è ancora aperto, siamo tutte molto stanche: vediamo chi avrà più energie per giocarsi questi ultimi 2 mesi. Io però credo tanto nel nostro gruppo e sono fiducioso che remo bene».

In casa sassolese il ds Enrico Pifferi non parla di ultima spiaggia. «Per noi è una gara da grandi stimoli – le sue parole – oltretutto venendo da 2 risultati negativi abbiamo grande voglia di riscatto. Noi e il Medolla, per quello fatto vedere fin qui, meriteremmo entrambe l’Eccellenza, al momento loro sono favoriti per la classifica e penso che sarà una gara che dirà molto sul futuro di entrambi: noi per rimetterci in corsa, loro per proseguire nell’allungo che dura da inizio stagione. Gli ingredienti per una grande gara ci sono tutti».

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

