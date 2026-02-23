Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Pareggiano La Pieve, Solierese, Camposanto, Maranello e Castelnuovo; ko Montombrato e Sanmichelese

La Riese, costretta ancora a giocare le proprie partite interne lontano dal suo campo ad oggi impraticabile, gioca una grande partita contro la capolista Medolla, meritando almeno il pareggio, e perde a recupero quasi concluso. Sul bellissimo Soprani di Fabbrico i rossoneri vanno sotto al 10' con rete di Serroukh che approfitta di un grosso errore del portiere Codeluppi che non trattiene un innocuo traversone da fondo campo. Da quel momento è solo Riese per tutto il primo tempo e già al 18' Mazzoli raccoglie un bell'assist di Fontanesi e pareggia. Al 39', al termine di un'azione da antologia del calcio, Incerti serve l'accorrente Manicardi che insacca sotto la traversa. Al 43' ci prova Adusa ma Codeluppi si salva. Al 3' della ripresa gol annullato ad Hoxha per evidente fuorigioco. Al 51' il solito Fall scende a sinistra e mette una bella palla per Fontanesi che sciabatta malamente. Al 52' miracolo di Codeluppi su tiro ravvicinato di Franco. Al 72' Guidone in rovesciata ma palla alta sulla traversa. Al 74' Franco approfitta di uno scivolone di Cuoghi e dai 20 metri infila Codeluppi, approfittando anche di una deviazione forse decisiva. Al 76' Fall fa fuori tutta la difesa e, a tu per tu con Neri, calcia debolmente sul portiere.
All'82' Cuoghi viene clamorosamente strattonato per la maglia in area e l'arbitro, vicinissimo all'azione, incredibilmente non assegna un rigore solare. Nell'ultimo minuto di recupero cross in area Riese e Codeluppi esce completamente a vuoto: ad Hoxha non sembra vero e di testa appoggia in rete. Vittoria fondamentale se non decisiva per i modenesi in ottica vittoria campionato, grande delusione per la giovane compagine reggiana che, come detto, meritava una sorte migliore.



I tabellini

Riese-Medolla San Felice 2-3

Reti: 10' pt Serroukh (M), 18' pt Mazzoli (R), 39' pt Manicardi (R), 29' st Franco (M), 48' st Hoxha (M)

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi (42' st Pirondi), Incerti, Bonora, Teocoli, Manicardi (11' st Borghi), Prandi, Fontanesi, Mazzoli, Fall (33' st Leonardi). A disp.: Benati, Carra, Mussini, Malvezzi, Di Stasio, Marastoni. All.: Pavesi.

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (18' st Vanga), Saracino (35' st Malavasi), Hoxha, Sentieri, Leozappa, Serroukh, Zanoli (1' st Trajkovic), Guidone, Franco (42' st Techu), Adusa. A disp.: Maccarinelli, Bagni, Covili, Bugneac. All.: Semeraro.

Arbitro: Fogacci di Bologna.

Note: ammoniti Pastorelli, Trajkovic, Vanga, Fall, Manicardi, Incerti, Posponi, mister Pavesi.

Casalgrande-Castelnuovo 2-2

Reti: 3' pt, 45' pt Di Costanzo (Casa), 40' pt Bellentani (Cast), 15' st Bellei Ponzi (Cast)

CASALGRANDE: Cammarota, Giordano, Hoxha, Fornari (35' st Palladini), Sabbadin, Pacella, Bonicelli (14' st Strozzi), Mediani, Di Costanzo, Sekyere, Pigoni.
A disp.: Moscardini, Pezzi, Grignani, Veroni, Bylyshi, Lentini, Galletta. All.: La Monica.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Lodi, Mazzoli (25' st Cavani), Ienna, Bellentani, Veneri (10' st Goldoni). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Peppoloni, Paltrinieri, Reggiani, Bazzani. All.: Casagrandi.

Arbitro: Duci di Modena.

Note: ammoniti Giordano, Manini, Ienna, Mediani; espulso Mediani (Casa) al 35' st per doppia ammonizione

Castellarano-Virtus Correggio 2-0

Reti: 20' pt Travagliati, 38' st Bettelli

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Piscopo, Cani, Borghi, Valentini (22' st Tincani), Saccani, Travagliati (3' st Boccedi, 38' st Dakoli), Turci (38' st Belfasti), Bettelli. A disp.: Peddis, Longu, Catti, Panicocolo. All.: Lodi Rizzini.

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (27' st Parisi), Bizzarri (18' st Barbieri), Davoli M. (38' st Carretti L.), Aveni (43' st Ferrari), Casarini, Bottoni, Lugli, Davitti, Zito, Davoli F. (14' st Benevelli). A disp.: De Chirico, Pedrazzoli, Davoli D., Corradi. All.: Carretti M.

Arbitro: Bellini di Modena.

Note: ammoniti Valentini, Saccani, Bizzarri, Lugli, Barbieri.

Masone-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 23' st Cataldo (L), 50' st Valmori (M)

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (36' st Campani), Campaniello N. (20' st Pozzi), Bonacini D. (12' st Zagnoli), Ventura (28' st Tascedda), Jocic (50' st Melioli), Mohmoh, Carrera.
A disp.: Catellani, Omari, Paoli, Campaniello S. All.: Marchesini.

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini (28' st Pepe), Belfakir, Boriani, Shanableh, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cataldo (32' st Migliaccio), Pellegrino. A disp.: Borghi, Iazzetta, Monari, Traversi, Gilli, Porto. All.: Barbi.

Arbitro: Mongiorgi di Bologna.

Note: ammoniti Valmori, Mbaye, Boriani, Shanableh; espulso Bonacini R. (M) al 20' st.

Montombraro-Sammartinese 0-1

Rete: 25' st Montipò

MONTOMBRARO: Cinelli, Dosi (33' st Ferri), Fiorillo, Fusco (12' st Caniato), Borri, Corropoli, Naini, Baldelli, Cussini, Pittalis (27' st Allegra), Pappalardo (1' st Cinquegrano). A disp.: Guerrieri, Sighinolfi, Hinek R., Florini, Dardi. All.: Bernabei.

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri (38' st Salsi), Berselli (23' st Valentini), Carnevali (13' st Turri), Re, Bega, Acanfora, Torlai (43' st Malaguti), Lecce (13' st Ametta), Sula, Montipò. A disp.: Mantovan, Bianchini, Singh, Coghi. All.: Paterlini.

Arbitro: Tagliati di Ferrara.

Note: ammoniti Borri, Naini, Cussini, Carnevali

Sanmichelese-Sporting Scandiano 2-3

Reti: 5' pt Peddis (Sa), 38' pt, 49' st su rig. Barbieri (Sp), 40' pt Corbelli (Sp), 15' st Manzini (Sa)

SANMICHELESE: Schiuma, Baisi, Merli, Vernia, Tardini (15' st Notari), Farina (40' st Ashong), Alicchi, Spezzani, Peddis (32' st Costa), Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafafri, Teneggi, Gorzanelli, Geti. All.: Azzurro.

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Romani (25' st Strozzi), Pederzoli, Muratori, Giorgi (35' st Ferrari M.), Leoncelli, Corbelli (35' st Mohamed), Bottazzi (20' st Saetti), Barbieri. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Rinaldini, Gilioli, Meglioli. All.: Galantini.

Arbitro: Reggiani di Finale Emilia.

Note: ammoniti Taglini, Casta, Vernia; espulso Vernia (Sa) al 38' st per doppia ammonizione.

Solierese-United Carpi 1-1

Reti: 7' pt Gianelli (S), 35' st Malagoli (U)

SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (22' st Vaccari), Mecorrapaj, Bozzani, Gianelli, Tagliavini, Marani, Pagano, Feninno, D'Ambrosio (15' st Schirmo), Caselli (33' st Bartolomeo). A disp.: Prejmerean, De Matteis, Vignocchi, Dapoto. All.: Greco.

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Cavallini, Garlappi, Mora, Amura, Pellacani, Nappa (45' pt Vezzani), Nadiri, Kovaleri (45' pt Baraldi), Crispino (30' st Malagoli). A disp.: Benetti, Cinelli, Paramatti, Gianasi, Mebelli, Amedei. All.: Gilioli.

Arbitro: Giorgini di Bologna.

Note: ammonito Feninno; espulso Pagano (S) al 37' st

Virtus Camposanto-Maranello 1-1 giocata il 21/02

Reti: 3' pt Stabellini (V), 17' st aut. Pjolla (M)

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Diozzi (5' st Cicero), Mogavero (10' st Mensah), Deliu, Pjolla, Grazia A., Natali (31' st Vitiello), Ofosu (31' st Acanfora), Stabellini (1' st Momodu), Denteh. A disp.: Grazia G., Rampazzi, Borellini, Gualdi, Ndrejaj. All.: Luppi

MARANELLO: Mazzetti, Guidetti, Orlandi, Galli (43' st Annovi), Marverti, Tognin, Baafi A. Frimpong (15' st Canalini), Restilli (15' st Capasso), Schiavone (43' st Dello Preite), Totaro, Zagari (30' st Riva). A disp.: Khalfaoui, Seghizzi, Evangelisti. All.: Tosi

Arbitro: Stano di Modena

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Maranello, accolto in municipio il sindaco di Sakahogi

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Promozione: il Montombraro ha scelto: ecco mister Bernabei

Castelnuovo, minaccia e picchia compagna e figlia: braccialetto elettronico per un 44enne

Promozione: Solierese e La Pieve fuori dalla coppa

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Modena di carattere, col Palermo pareggio giusto a reti inviolate

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Modena piega a Grottazzolina in tre set

Le ragazze del Volley Modena non concretizzano: sconfitta 3-0 a Marsala

Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

