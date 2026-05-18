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Promozione, la Solierese cambia: Alessandro Poppi nuovo presidente

Promozione, la Solierese cambia: Alessandro Poppi nuovo presidente

Nel ruolo di vicepresidenti sono stati eletti Walter Morgillo e Giorgio Malavolta. La strategica carica di segretario è stata invece affidata a Pietro Giannuzzi

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Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella gloriosa storia della Solierese Calcio. Nella giornata di sabato scorso si è tenuta una partecipatissima e sentita assemblea deisSoci, che ha visto una risposta straordinaria in termini di affluenza e coinvolgimento. All'ordine del giorno, il delicato e cruciale passaggio del rinnovo delle cariche societarie per tracciare le linee guida del prossimo futuro.

Al termine delle votazioni, l'Assemblea ha sancito l'elezione del nuovo consiglio direttivo, che sarà composto da tredici consiglieri. Questo organo collegiale guiderà la società per i prossimi quattro anni.

I nuovi vertici societari

Subito dopo l'insediamento, il neonato consiglio direttivo si è riunito per deliberare sulle cariche principali. La scelta per la massima carica dirigenziale è ricaduta su Alessandro Poppi, già consigliere uscente e figura di comprovata esperienza all'interno del club, nominato nuovo presidente della Solierese Calcio.

Nel ruolo di vicepresidenti sono stati eletti Walter Morgillo e Giorgio Malavolta. La strategica carica di segretario societario è stata invece affidata a Pietro Giannuzzi, che curerà i rapporti istituzionali e la macchina organizzativa del club.

I ringraziamenti alla dirigenza uscente

Il cambio della guardia rappresenta anche il momento dei bilanci. 'La Solierese Calcio intende tributare un sentito, profondo e doveroso ringraziamento al Presidente uscente Oscar Lolli e al Vicepresidente Roberto Righi, quest'ultimo storico e instancabile Responsabile del Settore Giovanile da oltre vent'anni.

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Entrambi i dirigenti avevano già ufficializzato da tempo, con grande trasparenza, la ferma intenzione di non ricandidarsi alla scadenza naturale del loro mandato. Si chiude così un ciclo durato sei anni, durante i quali Lolli e Righi hanno guidato la Solierese con una passione viscerale, immenso spirito di sacrificio e un amore incondizionato per i colori gialloblù, lasciando in eredità una società sana, radicata nel territorio e stimata nel panorama del calcio dilettantistico locale'.

Gli auspici per il futuro

'La società, i tesserati, i collaboratori e tutti i tifosi si stringono attorno ai nuovi vertici. A Alessandro, Walter, Giorgio e Pietro va l'augurio più affettuoso di buon lavoro e un caloroso 'in bocca al lupo' per il gravoso ma stimolante impegno che hanno deciso di assumere. La sfida è lanciata: l'obiettivo del nuovo direttivo sarà quello di valorizzare ulteriormente la prima squadra, potenziare la scuola calcio e mantenere la Solierese un punto di riferimento educativo e sportivo per tutta la comunità di Soliera' - chiude la nota.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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