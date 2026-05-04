Promozione, il Castellarano vince e sorpassa al secondo posto la Sanmichelese

Il Castellarano supera 2-1 la Solierese e grazie al pareggio della Sanmichelese contro il Masone, conquista il secondo posto del girone B di Promozione. Un piazzamento utile visto che la finale dei playoff contro la Sanmichelese la potrà giocare in casa e avrà due risultati su tre.

Il tabellino

CASTELLARANO-SOLIERESE 2-1

CASTELLARANO: Peddis, Ficarelli, Valestri (46' Pascali), Dakoli, Borghi, Cani, Turci (85' Tincani), Saccani, Travagliati (60' Panicocolo), Bettelli (69' Sassi), Valentini (69' Lusoli). A disp.: Lanzotti, Zinani, Longu. All.: Lodi Rizzini.

SOLIERESE: Prejmerean, Gianelli, Ligabue (70' Ravo), Boschetti, Mecorrapaj, Mandreoli, Tagliavini (64' Caselli), Vaccari (46' Marani), Dapoto, Feninno (57' Bozzani), Bartolomeo (64' De Matteis). A disp.: Tosi, Ronchetti, Iannacone, D'Ambrosio. All.: Greco.

ARBITRO: Hlovyak di Bologna.

RETI: 20' Saccani, 63' Turci, 79' Dapoto.

NOTE: Ammoniti Boschetti, Mecorrapaj, Feninno.

Matteo Pierotti