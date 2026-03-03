Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ancora un passo falso: brutta sconfitta contro l'Entella

I Gialli recriminano per due traverse, una delle quali clamorosa, ma si devono leccare le ferite

Il Modena stile croce rossa stecca malamente ed incappa nella seconda sconfitta consecutiva contro l’Entella (1-2): altro brutto passo falso dei gialli, ai quali non riesce il cambio di marcia in termini di ritmo, corsa e cattiveria agonistica; i gialli, sempre molto macchinosi e sotto ritmo, recriminano per due traverse, una delle quali clamorosa, ma si devono leccare le ferite, e dovranno provare a ripartire, perché dietro corrono, la classifica si accorcia e bisognerà difendere la posizione playoff.

Per l’undici iniziale, Sottil sceglie un po’ di turnover rispetto alla gara con il Padova; non ci sono Zampano, De Luca, Nador, Ambrosino e Dellavalle, mentre Massolin è ancora in panchina all’inizio; al loro posto, oltre al rientro di Tonoli, spazio a Gliozzi, Defrel, Adorni, al rientro, Beyuku e al debutto, dopo alcune convocazioni, di Samuel Wiafe, classe 2008, per un undici iniziale così schierato: davanti a Chichizola, trio difensivo con i rientranti Tonoli e Adorni, e Nieling; a centrocampo linea a cinque composta da Beyuku, Wiafe, Gerli, Santoro e Zanimacchia; davanti, si rivede la coppia Gliozzi e Defrel.

Si comincia al piccolo trotto: al 10’ tentativo di Gerli da fuori che scalda appena i guanti all’ex gialloblù Colombi.
La partita non decolla, il Modena prova a fare possesso ma l’Entella rimane dietro guardinga. Al 32’ si fa vedere Wiafe con un destro dalla distanza, palla alta. La prima palla gol della partita è del Modena al 36’: cross di Wiafe dalla trequarti, Gliozzi a centro area arpiona il pallone, Colombi si distende sulla sua destra e allontana la minaccia. Nel finale del primo tempo la partita si accende improvvisamente; allo scadere, Del Lungo raccoglie una respinta di testa della difesa del Modena e dal limite calcia rasoterra infilando il pallone nell’angolo basso alla destra di Chichizola, che resta immobile; Entella in vantaggio ma i gialli protestano per una presunta posizione di fuorigioco a centro area di Parodi che avrebbe occluso la visuale a Chichizola, impedendogli l’intervento. Palla al centro, l’arbitro concede un minuto di recupero che diventano due per le proteste del Modena; i gialli si catapultano in avanti e nel pieno recupero del recupero, Gliozzi e Santoro lavorano un bel pallone a sinistra, il cross di Santoro raggiunge Tonoli che di testa sigla il suo quarto gol stagionale e pareggia la partita.

Nella ripresa, al 51’ Cuppone si invola solo verso Chichizola, arriva a tu per tu, ma l’arbitro fischia, seppure con un po’ di ritardo, perché l’attaccante ligure era partito da una posizione di fuorigioco.
Al 60’ Modena vicinissimo al raddoppio: cross da sinistra di Zanimacchia, arriva Beyuku sul secondo palo che da pochi passi al volo di piatto destro centra la traversa, divorandosi un gol già fatto; sulla ribattuta Wiafe ribadisce di testa, ma la difesa dell’Entella respinge sulla linea e poi allontana in angolo. Al 68’ Sottil muove la panchina: dentro Massolin, De Luca e Zampano, per Defrel, Gliozzi e Zanimacchia, con Massolin che va sottopunta e Zampano a sinistra. Al 73’ Imputato per Wiafe. La partita sembra addormentarsi, ma al 85’ l’Entella raddoppia: errore di Tonoli in disimpegno, la palla arriva velocemente a Karic che dentro all’area sterza su Imputato e solo davanti a Chichizolo lo trafigge senza pietà; Karic, già ammonito, si toglie la maglia nell’esultanza e prende il secondo giallo, Entella in dieci. Sottil toglie subito Nieling per Ambrosino, l’arbitro concede 5’ di recupero, al 93’ da un lungo rilancio di Beyuku la palla arriva ad Ambrosino, che stoppa e cerca il pallonetto, ma la palla si infrange sulla parte alta della traversa, e con essa le aspirazioni dei gialli.

Modena di nuovo in campo sabato prossimo
7 marzo alle 19.30 al Braglia contro il Cesena, in una partita importantissima in chiave playoff e da non sbagliare assolutamente.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

